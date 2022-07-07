https://uz.sputniknews.ru/20220707/v-uzbekistane-vvedut-mejdunarodnye-standarty-dlya-gradostroitelstva-25976602.html

В Узбекистане введут международные стандарты для градостроительства

В Узбекистане введут международные стандарты для градостроительства

Также особое внимание будут уделять качеству строительства в стране.

2022-07-07T11:08+0500

2022-07-07T11:08+0500

2022-07-07T11:08+0500

экономика

узбекистан

градостроительство

строительство

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил усовершенствовать градостроительные правила и привести их в соответствие с международными стандартами. Об этом сообщает пресс-служба президента.В частности, в Узбекистане отменят порядок получения заключения технического совета для тех проектов, которые были подготовлены на основе международных стандартов. Таким образом. проекты, прошедшие экспертизу за рубежом, будут признаваться напрямую.Известно, что до недавнего времени в стране не существовало системы формирования цен на товары и услуги в строительстве, и не было единого подхода к оценке работ. Поэтому было принято решение исключить из градостроительных правил 147 норм, связанных с оценкой строительных работ.Также глава государства поставил задачу запустить платформу "Классификатор строительных ресурсов" и создать условия для рыночного образования цен более чем 100 тыс. строительных материалов и услуг.Кроме этого, в целях сокращения сроков подготовки проектов в программе "Шаффоф курилиш", создадут электронный каталог типовых проектов социальных объектов. Все заказчики, проектные и подрядные организации смогут свободно пользоваться им.Участники совещания проанализировали деятельность компаний единого заказчика при хокимиятах областей. В результате было поручено привлекать к ним к ним иностранных менеджеров, квалифицированных архитекторов и инженеров, а также цифровизировать процесс строительства и учета объема выполненных работ.Со следующего года функции компаний единого заказчика по разработке предпроектной документации, техническому надзору за новым строительством будут поэтапно переданы частному сектору на аутсорсинг.Помимо прочего, в ходе совещания были рассмотрены недостатки ипотечного кредитования в Узбекистане. В бюджете на текущий год заложены 13 трлн сумов кредитных ресурсов коммерческим банкам для 43 тыс. единиц жилья и 1,2 трлн сумов субсидий 29 тыс. человек. Однако в данный момент выделили лишь 28-30% от этих средств.В связи с этим даны указания по сокращению бюрократии, организации ипотечных центров, которые будут оказывать комплексные услуги населению.Читайте также:В Узбекистане внедрят новую систему в области проектирования и строительстваГенеральные планы Намангана и Зарафшана могут измениться

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узбекистан, градостроительство, строительство