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Видео: Китай показал, на чьей он стороне на самом деле
Видео: Китай показал, на чьей он стороне на самом деле
Посол США в Китае обвинил Пекин в пророссийской точке зрения
2022-07-07T08:07+0500
2022-07-07T08:07+0500
2022-07-07T08:07+0500
мнение эксперта
видео
китай
внешняя политика
кнр
россия
мир
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Правда ли, что Китай полностью принимает в информационном пространстве позицию России по украинскому кризису и как эта ситуация помогает увидеть реальную позицию Пекина? Насколько сильно взгляды России и Китая на мировое устройство совпадают и зачем Запад еще больше подталкивает страны к сотрудничеству? Об этом, а так же о перспективах российско-китайского взаимодействия в разных сферах в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.Читайте также:Видео: у России есть потенциал для роста, Запад ждут годы кризисаВидео: военный эксперт предсказал печальное будущее Украины уже совсем скоро
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мнение эксперта, китай, видео, внешняя политика, кнр, россия, мир
Видео: Китай показал, на чьей он стороне на самом деле
Посол США в Китае потребовал, чтобы Пекин прекратил возлагать вину за конфликт на Украине на страны Запада и, в частности, НАТО. По мнению дипломата, эта точка зрения "лживая" и пророссийская.
Правда ли, что Китай полностью принимает в информационном пространстве позицию России по украинскому кризису и как эта ситуация помогает увидеть реальную позицию Пекина? Насколько сильно взгляды России и Китая на мировое устройство совпадают и зачем Запад еще больше подталкивает страны к сотрудничеству?
Об этом, а так же о перспективах российско-китайского взаимодействия в разных сферах в интервью "Sputnik на русском"
рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.