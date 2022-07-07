https://uz.sputniknews.ru/20220707/video-kitay-pokazal-na-chey-on-storone-na-samom-dele-25966707.html

Видео: Китай показал, на чьей он стороне на самом деле

Видео: Китай показал, на чьей он стороне на самом деле

Посол США в Китае обвинил Пекин в пророссийской точке зрения

2022-07-07T08:07+0500

2022-07-07T08:07+0500

2022-07-07T08:07+0500

мнение эксперта

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Правда ли, что Китай полностью принимает в информационном пространстве позицию России по украинскому кризису и как эта ситуация помогает увидеть реальную позицию Пекина? Насколько сильно взгляды России и Китая на мировое устройство совпадают и зачем Запад еще больше подталкивает страны к сотрудничеству? Об этом, а так же о перспективах российско-китайского взаимодействия в разных сферах в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.Читайте также:Видео: у России есть потенциал для роста, Запад ждут годы кризисаВидео: военный эксперт предсказал печальное будущее Украины уже совсем скоро

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мнение эксперта, китай, видео, внешняя политика, кнр, россия, мир