https://uz.sputniknews.ru/20220707/video-vypuskniki-misis-naydut-rabotu-po-prizvaniyu--malginov-25997942.html
Видео: Выпускники "МИСиС" найдут работу по призванию — Мальгинов
Видео: Выпускники "МИСиС" найдут работу по призванию — Мальгинов
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов прокомментировал событие, связанное с первым выпуском узбекского филила "МИСиС" и рассказал о значимости этого события.
2022-07-07T22:09+0500
2022-07-07T22:09+0500
2022-07-07T22:09+0500
общество
алмалыкский филиал ниту "мисис"
выпускник
олег мальгинов
посол
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Выпускники узбекского филиала российского Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" не просто найдут работу, а найдут работу по своим качествам и призванию.В это уверен Чрезвычайный и Полномочный посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Накануне вуз выпустил первых специалистов в количестве 75 человек. Дипломат прокомментировал корреспонденту Sputnik это событие.По его словам, это мероприятие является знаковым для Узбекистана, потому что "МИСиС" — это лидер в подготовке металлургов во всем мире.Накануне, 6 июля, в вузе состоялся первый выпускной. Обучение окончили 75 человек. 90 процентов из них уже трудоустроены. Остальные решили продолжить обучение в магистратуре.Читайте также:В Узбекистане создадут инновационные предприятияВидео: как АГМК и “МИСиС” будут совместно внедрять научные технологии
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алмалыкский филиал ниту "мисис", выпускник, олег мальгинов, посол, узбекистан
Видео: Выпускники "МИСиС" найдут работу по призванию — Мальгинов
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов прокомментировал событие, связанное с первым выпуском узбекского филила "МИСиС" и рассказал о значимости этого события.
ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Выпускники узбекского филиала российского Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" не просто найдут работу, а найдут работу по своим качествам и призванию.
В это уверен Чрезвычайный и Полномочный посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Накануне вуз выпустил первых специалистов в количестве 75 человек. Дипломат прокомментировал корреспонденту Sputnik это событие.
По его словам, это мероприятие является знаковым для Узбекистана, потому что "МИСиС" — это лидер в подготовке металлургов во всем мире.
“Наш вуз нашел не только свою нишу (в Узбекистане — прим. Sputnik), но и сделал большой вклад в формирование этого направления. В отрасль приходят российские специалисты, инвестиции и технологии, а сейчас придут еще и инженеры, получившие российское образование”, — сказал посол.
Накануне, 6 июля, в вузе состоялся первый выпускной. Обучение окончили
75 человек. 90 процентов из них уже трудоустроены. Остальные решили продолжить обучение в магистратуре.