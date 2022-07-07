https://uz.sputniknews.ru/20220707/video-vypuskniki-misis-naydut-rabotu-po-prizvaniyu--malginov-25997942.html

Видео: Выпускники "МИСиС" найдут работу по призванию — Мальгинов

Видео: Выпускники "МИСиС" найдут работу по призванию — Мальгинов

Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов прокомментировал событие, связанное с первым выпуском узбекского филила "МИСиС" и рассказал о значимости этого события.

2022-07-07T22:09+0500

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2022-07-07T22:09+0500

общество

алмалыкский филиал ниту "мисис"

выпускник

олег мальгинов

посол

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Выпускники узбекского филиала российского Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" не просто найдут работу, а найдут работу по своим качествам и призванию.В это уверен Чрезвычайный и Полномочный посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Накануне вуз выпустил первых специалистов в количестве 75 человек. Дипломат прокомментировал корреспонденту Sputnik это событие.По его словам, это мероприятие является знаковым для Узбекистана, потому что "МИСиС" — это лидер в подготовке металлургов во всем мире.Накануне, 6 июля, в вузе состоялся первый выпускной. Обучение окончили 75 человек. 90 процентов из них уже трудоустроены. Остальные решили продолжить обучение в магистратуре.Читайте также:В Узбекистане создадут инновационные предприятияВидео: как АГМК и “МИСиС” будут совместно внедрять научные технологии

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алмалыкский филиал ниту "мисис", выпускник, олег мальгинов, посол, узбекистан