https://uz.sputniknews.ru/20220708/kategoricheski-s-goblinom-otstavka-djonsona-voinstvennyy-kitay-i-glavnaya-oshibka-ssha-26019489.html

Категорически с Гоблином: отставка Джонсона, воинственный Китай и главная ошибка США

Категорически с Гоблином: отставка Джонсона, воинственный Китай и главная ошибка США

Новый выпуск "Категорически с Гоблином"

2022-07-08T15:52+0500

2022-07-08T15:52+0500

2022-07-08T15:52+0500

видео

борис джонсон

великобритания

кризис

россия

китай

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/08/26019593_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9d966180c354839ef822aba12ff2cf39.jpg

В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует политический кризис в Великобритании, итогом которого стала отставка премьера Бориса Джонсона. Кроме того, наш гость рассуждает о российско-китайском союзе, нелогичности американских действий на международной арене и многом другом. Не пропустите.Читайте также:"Категорически с Гоблином": комичные британские санкции и безумие УкраиныБританские СМИ: Джонсон согласился уйти в отставку

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

борис джонсон, великобритания, кризис, россия, китай, сша, видео