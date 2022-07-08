https://uz.sputniknews.ru/20220708/kategoricheski-s-goblinom-otstavka-djonsona-voinstvennyy-kitay-i-glavnaya-oshibka-ssha-26019489.html
Категорически с Гоблином: отставка Джонсона, воинственный Китай и главная ошибка США
Категорически с Гоблином: отставка Джонсона, воинственный Китай и главная ошибка США
Новый выпуск "Категорически с Гоблином"
2022-07-08T15:52+0500
2022-07-08T15:52+0500
2022-07-08T15:52+0500
видео
борис джонсон
великобритания
кризис
россия
китай
сша
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В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует политический кризис в Великобритании, итогом которого стала отставка премьера Бориса Джонсона. Кроме того, наш гость рассуждает о российско-китайском союзе, нелогичности американских действий на международной арене и многом другом. Не пропустите.Читайте также:"Категорически с Гоблином": комичные британские санкции и безумие УкраиныБританские СМИ: Джонсон согласился уйти в отставку
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борис джонсон, великобритания, кризис, россия, китай, сша, видео
Категорически с Гоблином: отставка Джонсона, воинственный Китай и главная ошибка США
Новый выпуск "Категорически с Гоблином" — в материале Sputnik.
В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует политический кризис в Великобритании, итогом которого стала отставка премьера Бориса Джонсона.
Кроме того, наш гость рассуждает о российско-китайском союзе, нелогичности американских действий на международной арене и многом другом. Не пропустите.