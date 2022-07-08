https://uz.sputniknews.ru/20220708/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-abe-26039869.html

Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью Абэ

Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью Абэ

Слова соболезнования президент адресовал руководству Японии, а также супруге и близким бывшего премьер-министра.

2022-07-08T18:01+0500

2022-07-08T18:01+0500

2022-07-08T18:02+0500

специальная военная операция россии в донбассе

шавкат мирзиёев

япония

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев направил руководству Японии соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщает пресс-служба главы государства.Как отметили в пресс-службе, послание адресовано императору Нарухито и премьер-министру Фумио Кисиде."В посланиях отмечается, что стратегические программы и инновационные инициативы господина Абэ послужили стабильному развитию Японии, дальнейшему усилению ее роли в системе международных отношений и мировой экономики", - подчеркнул президент.Шавкат Мирзиёев также передал слова глубокого сочувствия супруге Синдзо Абэ и всем его близким.Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в пятницу в результате покушения. Политик умер в больнице Медицинского университета Нары в Японии. Ему было 67 лет.Ранее неизвестный напал на Абэ во время выступления в городе Нара. Преступник дважды выстрелил в спину политика, ранив его в шею и торс.Стрелявшего задержали. Им оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, в прошлом служивший в морских силах самообороны страны.Напомним: Синдзо Абэ дважды занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 годы и с 2012 по 2020 годы. Данную должность он занимал дольше всех своих предшественников в истории страны.Читайте также: Синдзо Абэ скончался после покушения

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шавкат мирзиёев, япония, премьер-министр