https://uz.sputniknews.ru/20220708/sindzo-abe-skonchalsya-posle-pokusheniya--26027467.html

Синдзо Абэ скончался после покушения

Синдзо Абэ скончался после покушения

На экс-премьера Японии было совершенно покушение. Он получил огнестрельное ранение. 08.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-08T14:06+0500

2022-07-08T14:06+0500

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политика

синдзо абэ

скончался

покушение

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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался сегодня в результате покушения. Об этом сообщает РИА Новости.Политик умер в больнице Медицинского университета Нары в Японии. Ему было 67 лет.Ранее неизвестный напал на Абэ во время его выступления в городе Нара. Преступник дважды выпустил пули в спину политика. После второго выстрела Синдзо Абэ упал. Он получил ранение в шею и грудь.Стрелявшего задержали. Им оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, в прошлом служивший в морских силах самообороны страны. Его уже арестовали. Напомним: Синдзо Абэ дважды занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Данную должность он занимал дольше всех своих предшественников в истории страны. Читайте также:В Японии Зеленского назвали виновным в начале российской спецоперацииЯпония жертвует своим будущим из-за Украины

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синдзо абэ, скончался, покушение