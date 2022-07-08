https://uz.sputniknews.ru/20220708/sindzo-abe-skonchalsya-posle-pokusheniya--26027467.html
Синдзо Абэ скончался после покушения
Синдзо Абэ скончался после покушения
На экс-премьера Японии было совершенно покушение. Он получил огнестрельное ранение. 08.07.2022, Sputnik Узбекистан
2022-07-08T14:06+0500
2022-07-08T14:06+0500
2022-07-08T14:19+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался сегодня в результате покушения. Об этом сообщает РИА Новости.Политик умер в больнице Медицинского университета Нары в Японии. Ему было 67 лет.Ранее неизвестный напал на Абэ во время его выступления в городе Нара. Преступник дважды выпустил пули в спину политика. После второго выстрела Синдзо Абэ упал. Он получил ранение в шею и грудь.Стрелявшего задержали. Им оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, в прошлом служивший в морских силах самообороны страны. Его уже арестовали. Напомним: Синдзо Абэ дважды занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Данную должность он занимал дольше всех своих предшественников в истории страны. Читайте также:В Японии Зеленского назвали виновным в начале российской спецоперацииЯпония жертвует своим будущим из-за Украины
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синдзо абэ, скончался, покушение
Синдзо Абэ скончался после покушения
14:06 08.07.2022 (обновлено: 14:19 08.07.2022)
На экс-премьера Японии было совершенно покушение. Он получил огнестрельное ранение.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался сегодня в результате покушения. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик умер в больнице Медицинского университета Нары в Японии. Ему было 67 лет.
Ранее неизвестный напал
на Абэ во время его выступления в городе Нара. Преступник дважды выпустил пули в спину политика. После второго выстрела Синдзо Абэ упал. Он получил ранение в шею и грудь.
Стрелявшего задержали. Им оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, в прошлом служивший в морских силах самообороны страны. Его уже арестовали.
Напомним: Синдзо Абэ дважды занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Данную должность он занимал дольше всех своих предшественников в истории страны.