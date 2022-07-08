https://uz.sputniknews.ru/20220708/predstaviteli-agentstva-po-vneshney-migratsii-vstretilis-s-nijegorodskimi-kompaniyami-26012053.html

Представители Агентства по внешней миграции встретились с нижегородскими компаниями

Представители Агентства по внешней миграции встретились с нижегородскими компаниями

Представители агентства встретились с руководством двух российских компаний в Нижнем Новгороде.

2022-07-08T09:54+0500

2022-07-08T09:54+0500

2022-07-08T09:54+0500

общество

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

нижний новгород

компания

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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Представители Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана встретились с руководством двух российских компаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем официальном сайте.Известно, что встреча состоялась в Нижнем Новгороде с компаниями "Дробмаш" и "Русполимет". Стороны обсудили привлечение граждан Узбекистана в область для работы.Так, представители агентства в ходе встречи предоставили потенциальным работодателям подробную информацию о задачах узбекистанского ведомства, об опыте трудоустройства граждан Узбекистана за рубежом, а также о контроле трудовой деятельности.Представители компаний, в свою очередь, предоставили информацию об имеющихся вакансиях и созданных условиях для рабочих.Читайте также:

нижний новгород

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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, нижний новгород, компания