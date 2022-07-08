https://uz.sputniknews.ru/20220708/sbornaya-komanda-minoborony-uzbekistana-zavoevala-pervye-medali-v-almaty-26032433.html
Сборная команда Минобороны Узбекистана завоевала первые медали в Алматы
Сборная команда Минобороны Узбекистана завоевала первые медали в Алматы
Соревнования посвящены 30-летию Совета министров обороны Содружества Независимых Государств.
2022-07-08T18:16+0500
2022-07-08T18:16+0500
2022-07-08T18:16+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Представители сборной команды Министерства обороны Узбекистана завоевали первые медали в ходе III Международных военно-спортивных игр между дружественными армиями государств-участников СНГ.Соревнования проходят в Алматы (Казахстан) и посвящены 30-летию Совета министров обороны Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.Так, в личном первенстве соревнований "Военизированный кросс" младший сержант Бекзод Тошпулатов занял 1-ое место, а младшему сержанту Саиде Абдумуминовой досталось 3-е место. По итогам состязаний представители сборной Минобороны Узбекистана в общекомандном зачете заняли третье место.В соревнованиях "Стрельба из личного оружия" младший сержант Яна Фатхи с 275 очками стала абсолютным победителем среди женщин, а майор Даниер Джуманов с 275 очками занял место в тройке сильнейших среди мужчин. В общекомандном зачете представители сборной Минобороны Узбекистана заняли почётное 2-ое место.В настоящее время военнослужащие участвуют в таких соревнованиях, как "Офицерское троеборье", "Армейский рукопашный бой" и по стрельбе из штатного оружия ПМ.Читайте также: Министры обороны России, Узбекистана и стран ЦА встретились в Москве
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узбекистан, министерство обороны узбекистана, соревнования, казахстан, алматы
Сборная команда Минобороны Узбекистана завоевала первые медали в Алматы
Соревнования посвящены 30-летию Совета министров обороны Содружества Независимых Государств.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Представители сборной команды Министерства обороны Узбекистана завоевали первые медали в ходе III Международных военно-спортивных игр между дружественными армиями государств-участников СНГ.
Соревнования проходят в Алматы (Казахстан) и посвящены 30-летию Совета министров обороны Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба
Министерства обороны Узбекистана.
Так, в личном первенстве соревнований "Военизированный кросс" младший сержант Бекзод Тошпулатов занял 1-ое место, а младшему сержанту Саиде Абдумуминовой досталось 3-е место. По итогам состязаний представители сборной Минобороны Узбекистана в общекомандном зачете заняли третье место.
В соревнованиях "Стрельба из личного оружия" младший сержант Яна Фатхи с 275 очками стала абсолютным победителем среди женщин, а майор Даниер Джуманов с 275 очками занял место в тройке сильнейших среди мужчин. В общекомандном зачете представители сборной Минобороны Узбекистана заняли почётное 2-ое место.
В настоящее время военнослужащие участвуют в таких соревнованиях, как "Офицерское троеборье", "Армейский рукопашный бой" и по стрельбе из штатного оружия ПМ.