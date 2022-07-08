https://uz.sputniknews.ru/20220708/sportivnye-sudi-mogut-poluchit-kvalifikatsionnuyu-kategoriyu-cherez-tsentr-gosuslug-26022200.html
Спортивные судьи могут получить квалификационную категорию через Центр госуслуг
Спортивные судьи могут получить квалификационную категорию через Центр госуслуг
Квалификационная комиссия созывается один раз в месяц, стоимость услуги одна БВР.
2022-07-08T14:49+0500
2022-07-08T14:49+0500
2022-07-08T14:49+0500
спорт
узбекистан
судья
закон
повышение квалификации
епигу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/142/46/1424641_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b47723b4dccebabf9ce347a2f1348ae2.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл— Sputnik. Спортивные судьи могут получить шесть квалификационных категорий через Центр государственных услуг (ЦГУ).Это возможно на основании разработанного правительством Административного регламента по предоставлению государственных услуг по присвоению квалификационной категории спортивным судьям.Госуслугу предоставляет Министерство развития спорта и его территориальные подразделения через ЦГУ или ЕПИГУ.Присваиваются следующие квалификационные категории:Как это работает?Кандидат на получение квалификации подает заявление, а также представление о присвоении квалификационной категории от организации, в которой он работает. Стоимость услуги – 1 базовая расчетная величина (БВР), которая равна 300 тыс. сумов.Квалификационная комиссия созывается 1 раз в месяц.Читайте также: Сборная Узбекистана завоевала пять медалей на ЧА по греко-римской борьбеДля узбекистанских абитуриентов запустили Telegram-бот
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/142/46/1424641_229:0:1354:844_1920x0_80_0_0_e5dc56f5167fef69f306abc1306279a2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, судья, закон, повышение квалификации, епигу
Спортивные судьи могут получить квалификационную категорию через Центр госуслуг
Квалификационная комиссия созывается один раз в месяц, стоимость услуги одна БВР - подробности.
ТАШКЕНТ, 8 июл— Sputnik. Спортивные судьи могут получить шесть квалификационных категорий через Центр государственных услуг (ЦГУ).
Это возможно на основании разработанного
правительством Административного регламента по предоставлению государственных услуг по присвоению квалификационной категории спортивным судьям.
Госуслугу предоставляет Министерство развития спорта и его территориальные подразделения через ЦГУ или ЕПИГУ.
Присваиваются следующие квалификационные категории:
спортивный судья международной категории;
спортивный судья национальной категории;
спортивный судья первой категории;
спортивный судья второй категории;
спортивный судья третьей категории;
Кандидат на получение квалификации подает заявление, а также представление о присвоении квалификационной категории от организации, в которой он работает. Стоимость услуги – 1 базовая расчетная величина (БВР), которая равна 300 тыс. сумов.
Квалификационная комиссия созывается 1 раз в месяц.