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Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20220708/sportivnye-sudi-mogut-poluchit-kvalifikatsionnuyu-kategoriyu-cherez-tsentr-gosuslug-26022200.html
Спортивные судьи могут получить квалификационную категорию через Центр госуслуг
Спортивные судьи могут получить квалификационную категорию через Центр госуслуг
Квалификационная комиссия созывается один раз в месяц, стоимость услуги одна БВР.
2022-07-08T14:49+0500
2022-07-08T14:49+0500
спорт
узбекистан
судья
закон
повышение квалификации
епигу
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ТАШКЕНТ, 8 июл— Sputnik. Спортивные судьи могут получить шесть квалификационных категорий через Центр государственных услуг (ЦГУ).Это возможно на основании разработанного правительством Административного регламента по предоставлению государственных услуг по присвоению квалификационной категории спортивным судьям.Госуслугу предоставляет Министерство развития спорта и его территориальные подразделения через ЦГУ или ЕПИГУ.Присваиваются следующие квалификационные категории:Как это работает?Кандидат на получение квалификации подает заявление, а также представление о присвоении квалификационной категории от организации, в которой он работает. Стоимость услуги – 1 базовая расчетная величина (БВР), которая равна 300 тыс. сумов.Квалификационная комиссия созывается 1 раз в месяц.Читайте также: Сборная Узбекистана завоевала пять медалей на ЧА по греко-римской борьбеДля узбекистанских абитуриентов запустили Telegram-бот
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узбекистан, судья, закон, повышение квалификации, епигу

Спортивные судьи могут получить квалификационную категорию через Центр госуслуг

14:49 08.07.2022
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГлавный судья во время футбольного матча
Главный судья во время футбольного матча - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2022
© Sputnik / Александр Вильф
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Квалификационная комиссия созывается один раз в месяц, стоимость услуги одна БВР - подробности.
ТАШКЕНТ, 8 июл— Sputnik. Спортивные судьи могут получить шесть квалификационных категорий через Центр государственных услуг (ЦГУ).
Это возможно на основании разработанного правительством Административного регламента по предоставлению государственных услуг по присвоению квалификационной категории спортивным судьям.
Госуслугу предоставляет Министерство развития спорта и его территориальные подразделения через ЦГУ или ЕПИГУ.
Присваиваются следующие квалификационные категории:
спортивный судья международной категории;
спортивный судья национальной категории;
спортивный судья первой категории;
спортивный судья второй категории;
спортивный судья третьей категории;
судья по спорту.
Как это работает?
Кандидат на получение квалификации подает заявление, а также представление о присвоении квалификационной категории от организации, в которой он работает. Стоимость услуги – 1 базовая расчетная величина (БВР), которая равна 300 тыс. сумов.
Квалификационная комиссия созывается 1 раз в месяц.
Читайте также: Сборная Узбекистана завоевала пять медалей на ЧА по греко-римской борьбе
Для узбекистанских абитуриентов запустили Telegram-бот
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