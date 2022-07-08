https://uz.sputniknews.ru/20220708/sportivnye-sudi-mogut-poluchit-kvalifikatsionnuyu-kategoriyu-cherez-tsentr-gosuslug-26022200.html

Спортивные судьи могут получить квалификационную категорию через Центр госуслуг

Спортивные судьи могут получить квалификационную категорию через Центр госуслуг

Квалификационная комиссия созывается один раз в месяц, стоимость услуги одна БВР.

2022-07-08T14:49+0500

2022-07-08T14:49+0500

2022-07-08T14:49+0500

спорт

узбекистан

судья

закон

повышение квалификации

епигу

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ТАШКЕНТ, 8 июл— Sputnik. Спортивные судьи могут получить шесть квалификационных категорий через Центр государственных услуг (ЦГУ).Это возможно на основании разработанного правительством Административного регламента по предоставлению государственных услуг по присвоению квалификационной категории спортивным судьям.Госуслугу предоставляет Министерство развития спорта и его территориальные подразделения через ЦГУ или ЕПИГУ.Присваиваются следующие квалификационные категории:Как это работает?Кандидат на получение квалификации подает заявление, а также представление о присвоении квалификационной категории от организации, в которой он работает. Стоимость услуги – 1 базовая расчетная величина (БВР), которая равна 300 тыс. сумов.Квалификационная комиссия созывается 1 раз в месяц.Читайте также: Сборная Узбекистана завоевала пять медалей на ЧА по греко-римской борьбеДля узбекистанских абитуриентов запустили Telegram-бот

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узбекистан, судья, закон, повышение квалификации, епигу