https://uz.sputniknews.ru/20220708/studentov-iz-uzbekistana-otpravyat-na-besplatnoe-obuchenie-v-ugtu-26029510.html

Студентов из Узбекистана отправят на бесплатное обучение в УГТУ

Студентов из Узбекистана отправят на бесплатное обучение в УГТУ

Sanoat Energetika Guruhi направит более 30 студентов из Узбекистана.

2022-07-08T16:33+0500

2022-07-08T16:33+0500

2022-07-08T16:33+0500

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана, Sanoat Energetika Guruhi (SEG) и Ухтинский государственный технический университет (УГТУ) в 2022 продолжат сотрудничество, направленное на обеспечение нефтегазовой отрасли Узбекистана специалистами, сообщает корреспондент Sputnik. Впервые бесплатную программу подготовки студентов из Узбекистана за счет бюджета Российской Федерации открыли в 2021 году. Компания SEG оплачивает студентам переезд в город Ухту, проживание в общежитии, а также именную стипендию для студентов-отличников.В 2021 году на обучение отправили 27 студентов. Все обучающиеся – либо дети сотрудников компании, либо их ближайшие родственники. В текущем году сбор заявок со всех регионов присутствия SEG завершится до 9 июля.Обучение студентов проходит на нефтегазовом факультете УГТУ. Среди специальностей, которые бесплатно могут освоить студенты из Узбекистана – "Прикладная геология", "Технология геологической разведки", "Нефтегазовые техники и технологии" и "Нефтегазовое дело"."Мы запустили программу подготовки наших ребят на базе одного из крупнейших нефтегазовых ВУЗов России не просто так. Сегодня мы сотрудничаем со средними и высшими учебными заведениями в Узбекистане. Компания берет на себе все затраты и ждет возвращения молодых специалистов для обновления кадрового потенциала не только в нашей компании, но и во всей Республике Узбекистан", – заявил директор по персоналу Sanoat Energetika Guruhi Хуршед Ходжиметов.В свою очередь, декан Нефтегазового факультета УГТУ Наталья Павловна Демченко напомнила, что УГТУ является одним из крупнейших многопрофильных технических вузов на Европейском Севере России, входит в состав Консорциума вузов "Недра". Декан также отметила, что на базе университета действует уникальный нефтегазовый учебно-практический нефтегазовый полигон. В Ташкенте до 13 июня представителем УГТУ будет осуществлен прием документов, консультации и подготовка к вступительным экзаменам. С 13 по 15 июля пройдет собеседование по русскому языку. После проведения экзаменов, до 3 августа, будет сформирован список студентов, которые c 1 сентября приступят к обучению в Российской Федерации.Читайте также:Для узбекистанских абитуриентов запустили Telegram-бот

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