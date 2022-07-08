Студентов из Узбекистана отправят на бесплатное обучение в УГТУ
© Ухтинский государственный технический университетСтудент направления "Нефтегазовое дело" в Ухтинском государственном техническом университете
Sanoat Energetika Guruhi направит более 30 студентов из Узбекистана на бесплатное обучение в Ухтинский государственный технический университет (УГТУ).
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана, Sanoat Energetika Guruhi (SEG) и Ухтинский государственный технический университет (УГТУ) в 2022 продолжат сотрудничество, направленное на обеспечение нефтегазовой отрасли Узбекистана специалистами, сообщает корреспондент Sputnik.
Впервые бесплатную программу подготовки студентов из Узбекистана за счет бюджета Российской Федерации открыли в 2021 году. Компания SEG оплачивает студентам переезд в город Ухту, проживание в общежитии, а также именную стипендию для студентов-отличников.
В 2021 году на обучение отправили 27 студентов. Все обучающиеся – либо дети сотрудников компании, либо их ближайшие родственники. В текущем году сбор заявок со всех регионов присутствия SEG завершится до 9 июля.
Обучение студентов проходит на нефтегазовом факультете УГТУ. Среди специальностей, которые бесплатно могут освоить студенты из Узбекистана – "Прикладная геология", "Технология геологической разведки", "Нефтегазовые техники и технологии" и "Нефтегазовое дело".
"Мы запустили программу подготовки наших ребят на базе одного из крупнейших нефтегазовых ВУЗов России не просто так. Сегодня мы сотрудничаем со средними и высшими учебными заведениями в Узбекистане. Компания берет на себе все затраты и ждет возвращения молодых специалистов для обновления кадрового потенциала не только в нашей компании, но и во всей Республике Узбекистан", – заявил директор по персоналу Sanoat Energetika Guruhi Хуршед Ходжиметов.
В свою очередь, декан Нефтегазового факультета УГТУ Наталья Павловна Демченко напомнила, что УГТУ является одним из крупнейших многопрофильных технических вузов на Европейском Севере России, входит в состав Консорциума вузов "Недра".
"Вуз реализует программы всех уровней образования (СПО, бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура), включая программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Университет располагает учебно-лабораторными корпусами, общежитиями, крупной научно-технической библиотекой, издательско-полиграфической базой, мощным спортивным комплексом, бассейном, учебно-геодезической базой", - сказала Демченко.
Декан также отметила, что на базе университета действует уникальный нефтегазовый учебно-практический нефтегазовый полигон.
"Эти возможности с успехом можно использовать для подготовки специалистов для нефтегазовой промышленности Узбекистана, с учетом специфики деятельности Sanoat Energetika Guruhi. Многие студенты из Узбекистана, поступившие в УГТУ на геологические и нефтегазовые специальности по программе компании SEG в 2021 году показали хорошие результаты, были призерами международной молодежной конференции "Севергеоэкотех – 2022", поэтому принято решение продолжить набор по программе и в 2022 году", – добавила она.
В Ташкенте до 13 июня представителем УГТУ будет осуществлен прием документов, консультации и подготовка к вступительным экзаменам.
С 13 по 15 июля пройдет собеседование по русскому языку. После проведения экзаменов, до 3 августа, будет сформирован список студентов, которые c 1 сентября приступят к обучению в Российской Федерации.
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