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Студентов из Узбекистана отправят на бесплатное обучение в УГТУ
Студентов из Узбекистана отправят на бесплатное обучение в УГТУ
Sanoat Energetika Guruhi направит более 30 студентов из Узбекистана.
2022-07-08T16:33+0500
2022-07-08T16:33+0500
общество
узбекистан
россия
вуз
студенты
поступление
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана, Sanoat Energetika Guruhi (SEG) и Ухтинский государственный технический университет (УГТУ) в 2022 продолжат сотрудничество, направленное на обеспечение нефтегазовой отрасли Узбекистана специалистами, сообщает корреспондент Sputnik. Впервые бесплатную программу подготовки студентов из Узбекистана за счет бюджета Российской Федерации открыли в 2021 году. Компания SEG оплачивает студентам переезд в город Ухту, проживание в общежитии, а также именную стипендию для студентов-отличников.В 2021 году на обучение отправили 27 студентов. Все обучающиеся – либо дети сотрудников компании, либо их ближайшие родственники. В текущем году сбор заявок со всех регионов присутствия SEG завершится до 9 июля.Обучение студентов проходит на нефтегазовом факультете УГТУ. Среди специальностей, которые бесплатно могут освоить студенты из Узбекистана – "Прикладная геология", "Технология геологической разведки", "Нефтегазовые техники и технологии" и "Нефтегазовое дело"."Мы запустили программу подготовки наших ребят на базе одного из крупнейших нефтегазовых ВУЗов России не просто так. Сегодня мы сотрудничаем со средними и высшими учебными заведениями в Узбекистане. Компания берет на себе все затраты и ждет возвращения молодых специалистов для обновления кадрового потенциала не только в нашей компании, но и во всей Республике Узбекистан", – заявил директор по персоналу Sanoat Energetika Guruhi Хуршед Ходжиметов.В свою очередь, декан Нефтегазового факультета УГТУ Наталья Павловна Демченко напомнила, что УГТУ является одним из крупнейших многопрофильных технических вузов на Европейском Севере России, входит в состав Консорциума вузов "Недра". Декан также отметила, что на базе университета действует уникальный нефтегазовый учебно-практический нефтегазовый полигон. В Ташкенте до 13 июня представителем УГТУ будет осуществлен прием документов, консультации и подготовка к вступительным экзаменам. С 13 по 15 июля пройдет собеседование по русскому языку. После проведения экзаменов, до 3 августа, будет сформирован список студентов, которые c 1 сентября приступят к обучению в Российской Федерации.Читайте также:Для узбекистанских абитуриентов запустили Telegram-бот
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узбекистан, россия, вуз, студенты, поступление

Студентов из Узбекистана отправят на бесплатное обучение в УГТУ

16:33 08.07.2022
© Ухтинский государственный технический университетСтудент направления "Нефтегазовое дело" в Ухтинском государственном техническом университете
Студент направления Нефтегазовое дело в Ухтинском государственном техническом университете - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2022
© Ухтинский государственный технический университет
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Sanoat Energetika Guruhi направит более 30 студентов из Узбекистана на бесплатное обучение в Ухтинский государственный технический университет (УГТУ).
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана, Sanoat Energetika Guruhi (SEG) и Ухтинский государственный технический университет (УГТУ) в 2022 продолжат сотрудничество, направленное на обеспечение нефтегазовой отрасли Узбекистана специалистами, сообщает корреспондент Sputnik.
Впервые бесплатную программу подготовки студентов из Узбекистана за счет бюджета Российской Федерации открыли в 2021 году. Компания SEG оплачивает студентам переезд в город Ухту, проживание в общежитии, а также именную стипендию для студентов-отличников.
В 2021 году на обучение отправили 27 студентов. Все обучающиеся – либо дети сотрудников компании, либо их ближайшие родственники. В текущем году сбор заявок со всех регионов присутствия SEG завершится до 9 июля.
Обучение студентов проходит на нефтегазовом факультете УГТУ. Среди специальностей, которые бесплатно могут освоить студенты из Узбекистана – "Прикладная геология", "Технология геологической разведки", "Нефтегазовые техники и технологии" и "Нефтегазовое дело".
"Мы запустили программу подготовки наших ребят на базе одного из крупнейших нефтегазовых ВУЗов России не просто так. Сегодня мы сотрудничаем со средними и высшими учебными заведениями в Узбекистане. Компания берет на себе все затраты и ждет возвращения молодых специалистов для обновления кадрового потенциала не только в нашей компании, но и во всей Республике Узбекистан", – заявил директор по персоналу Sanoat Energetika Guruhi Хуршед Ходжиметов.
В свою очередь, декан Нефтегазового факультета УГТУ Наталья Павловна Демченко напомнила, что УГТУ является одним из крупнейших многопрофильных технических вузов на Европейском Севере России, входит в состав Консорциума вузов "Недра".
"Вуз реализует программы всех уровней образования (СПО, бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура), включая программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Университет располагает учебно-лабораторными корпусами, общежитиями, крупной научно-технической библиотекой, издательско-полиграфической базой, мощным спортивным комплексом, бассейном, учебно-геодезической базой", - сказала Демченко.
Декан также отметила, что на базе университета действует уникальный нефтегазовый учебно-практический нефтегазовый полигон.

"Эти возможности с успехом можно использовать для подготовки специалистов для нефтегазовой промышленности Узбекистана, с учетом специфики деятельности Sanoat Energetika Guruhi. Многие студенты из Узбекистана, поступившие в УГТУ на геологические и нефтегазовые специальности по программе компании SEG в 2021 году показали хорошие результаты, были призерами международной молодежной конференции "Севергеоэкотех – 2022", поэтому принято решение продолжить набор по программе и в 2022 году", – добавила она.

В Ташкенте до 13 июня представителем УГТУ будет осуществлен прием документов, консультации и подготовка к вступительным экзаменам.
С 13 по 15 июля пройдет собеседование по русскому языку. После проведения экзаменов, до 3 августа, будет сформирован список студентов, которые c 1 сентября приступят к обучению в Российской Федерации.
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