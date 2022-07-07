https://uz.sputniknews.ru/20220707/kak-metro-budet-rabotat-v-prazdniki-25997034.html
Как метро будет работать в праздники
Как метро будет работать в праздники
В честь праздника Курбан Хайит жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня.
2022-07-07T20:45+0500
2022-07-07T20:45+0500
2022-07-07T20:45+0500
общество
метро
праздник
выходные
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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В первый праздничный день Курбан Хайита ташкентский метрополитен откроет свои двери в 04:00, в остальные три выходных дня метро будет работать с 05:00 часов. Это сделано для обеспечения удобства для передвижения пассажиров в праздничные выходные, сообщает пресс-служба Ташкентского метрополитена в своем телеграмм канале. Таким образом, метрополитен будет работать по следующему расписанию: Ранее мы сообщали о новом расписании автобусов: Напомним, в честь праздника Курбан Хайит жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня.Читайте также:Как правильно выбрать барашка на Курбан хайитТашкентский метрополитен временно закрывает одну станцию
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метро, праздник, выходные
Как метро будет работать в праздники
В честь праздника Курбан Хайит жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В первый праздничный день Курбан Хайита ташкентский метрополитен откроет свои двери в 04:00, в остальные три выходных дня метро будет работать с 05:00 часов. Это сделано для обеспечения удобства для передвижения пассажиров в праздничные выходные, сообщает пресс-служба Ташкентского метрополитена в своем телеграмм канале.
Таким образом, метрополитен будет работать по следующему расписанию:
9 (суббота) – с 04:00 до 00:00 часов;
10, 11 и 12 июля (воскресенье, понедельник и вторник) – c 05:00 до 00:00 часов.
Ранее мы сообщали
о новом расписании автобусов:
9 -10 июля (суббота и воскресенье) – праздничные выходные, автобусы будут следовать по маршрутам обычного графика по воскресеньям. Количество автобусов будет сокращено;
11-12 июля (понедельник и вторник) - дополнительные выходные дни, автобусы будут следовать по маршрутам обычного графика по субботам. Количество автобусов будет сокращено, однако их будет больше, чем по воскресеньям.
Напомним, в честь праздника Курбан Хайит жители Узбекистана будут отдыхать
четыре дня.