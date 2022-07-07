https://uz.sputniknews.ru/20220707/kak-metro-budet-rabotat-v-prazdniki-25997034.html

Как метро будет работать в праздники

Как метро будет работать в праздники

В честь праздника Курбан Хайит жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня.

2022-07-07T20:45+0500

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общество

метро

праздник

выходные

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В первый праздничный день Курбан Хайита ташкентский метрополитен откроет свои двери в 04:00, в остальные три выходных дня метро будет работать с 05:00 часов. Это сделано для обеспечения удобства для передвижения пассажиров в праздничные выходные, сообщает пресс-служба Ташкентского метрополитена в своем телеграмм канале. Таким образом, метрополитен будет работать по следующему расписанию: Ранее мы сообщали о новом расписании автобусов: Напомним, в честь праздника Курбан Хайит жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня.Читайте также:Как правильно выбрать барашка на Курбан хайитТашкентский метрополитен временно закрывает одну станцию

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метро, праздник, выходные