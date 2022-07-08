https://uz.sputniknews.ru/20220708/v-tashkente-9-iyulya-perekroyut-neskolko-ulits--26040012.html

В Ташкенте 9 июля перекроют несколько улиц

В Ташкенте 9 июля перекроют несколько улиц

В честь Курбан хаит в столице закроют несколько улиц

2022-07-08T19:17+0500

2022-07-08T19:17+0500

2022-07-08T19:17+0500

культура

ташкент

курбан-хайит

перекрытие движения

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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. В Ташкенте в связи с проведением праздничных мероприятий в мечетях перекроют движение на нескольких улицах, сообщила пресс-служба администрации города.Нельзя будет проехать по следующим участкам: Напомним: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в 2022 году первый день Курбан-байрама выпадает на 9 июля.Читайте также:График работы автобусов в праздничные дни в ТашкентеКурбан-байрам-2022: что необходимо знать

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ташкент, курбан-хайит, перекрытие движения