В Ташкенте 9 июля перекроют несколько улиц
В честь праздника Курбан хаит в столице закроют для движения транспорта девять улиц.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. В Ташкенте в связи с проведением праздничных мероприятий в мечетях перекроют движение на нескольких улицах, сообщила пресс-служба администрации города.
Нельзя будет проехать по следующим участкам:
улица Карасарай между улицей А.Кадыри и проспектом Нурафшон – около мечети "Хазрати Имом";
улица-дублёр Бунёдкор между улицами Мукими и Байналмилал – около мечети "Нoвза";
улица Сугаллиота между проспектом Бунёдкор и улицей А.Тукая – около мечети "Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф";
улица Камолон между проспектом Бунёдкор и 6-проездом Каттабог – около мечети "Ходжа Аламбардор";
улица Кукча дарбоза между проспектом кўчасининг Нурафшон и улицей Бешкайрагач кўчасигача бўлган қисми – около мечети "Шайх Зайниддин";
МКАД между проспектом Ш.Рашидова и улицей Кургазма – около мечети "Минор";
улица Богишамол между проспектом А.Темура и улицей Бодомзор йули – около мечети "Мирза Юсуф";
МКАД между улицами Кушбеги и Чупан ота – около мечети "Усмон бин Мазъун";
проспект Фаргона йули между улицами Талимаржан и А.Фитрата - около мечети "Ислом ота".
Напомним: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в 2022 году первый день Курбан-байрама выпадает на 9 июля.
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