https://uz.sputniknews.ru/20220708/vsu-brosili-voennuyu-texniku-pri-otstuplenii-iz-lisichanska--video--26026859.html

ВСУ бросили военную технику при отступлении из Лисичанска – видео

ВСУ бросили военную технику при отступлении из Лисичанска – видео

Украинские военные бросили много военной техники

2022-07-08T16:54+0500

2022-07-08T16:54+0500

2022-07-08T16:54+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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лнр

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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. В ходе наступления сил России и ДНР украинские военные отступили, оставив в Лисичанске большое количество военной техники. Об этом сообщает РИА Новости.Среди оставленного ВСУ вооружения есть как хорошие, так и поврежденные экземпляры.Напомним: ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска — и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.Читайте также:Обстрелы Донецка стали интенсивнее – видеоРосгвардейцы эвакуировали мирных жителей из-под обстрела – видео

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