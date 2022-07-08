https://uz.sputniknews.ru/20220708/vsu-brosili-voennuyu-texniku-pri-otstuplenii-iz-lisichanska--video--26026859.html
ВСУ бросили военную технику при отступлении из Лисичанска – видео
ВСУ бросили военную технику при отступлении из Лисичанска – видео
Украинские военные бросили много военной техники
2022-07-08T16:54+0500
2022-07-08T16:54+0500
2022-07-08T16:54+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
донбасс
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/06/25943035_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_dfeb1995db5aac2fbfd91554663dd404.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. В ходе наступления сил России и ДНР украинские военные отступили, оставив в Лисичанске большое количество военной техники. Об этом сообщает РИА Новости.Среди оставленного ВСУ вооружения есть как хорошие, так и поврежденные экземпляры.Напомним: ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска — и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.Читайте также:Обстрелы Донецка стали интенсивнее – видеоРосгвардейцы эвакуировали мирных жителей из-под обстрела – видео
донбасс
лнр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/06/25943035_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_5311d47a80699acdadad50ca14b655c3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, донбасс, лнр
ВСУ бросили военную технику при отступлении из Лисичанска – видео
Украинские военные бросили много военной техники, включая боевые машины "Казак" и зенитно-ракетные комплексы "Оса".
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik.
В ходе наступления сил России и ДНР украинские военные отступили, оставив в Лисичанске большое количество военной техники. Об этом сообщает РИА Новости.
Среди оставленного ВСУ вооружения есть как хорошие, так и поврежденные экземпляры.
Напомним: ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска — и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.