https://uz.sputniknews.ru/20220708/xodit-bosikom-opasno--vrach--26045149.html
Ходить босиком опасно – врач
Ходить босиком опасно – врач
Как прогулка босиком отразится на здоровье
2022-07-08T23:00+0500
2022-07-08T23:00+0500
2022-07-08T23:00+0500
это интересно
врач
опасность
мнение эксперта
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В жаркое время года люди любят ходить босиком не только в сельской местности, но и в городе. Для такой прогулки следует выбирать неровные поверхности – газон или песок, но не асфальт, посоветовал травматолог-ортопед Сергей Алексутов. Об этом сообщает Радио Sputnik. Также врач сказал, что нужно учитывать температуру поверхности. Ходьба босыми ногами по горячему может привести к плоскостопии.Другими неприятными последствиями могут стать травмы кожи и заражение грибком, подвел итог ортопед.Читайте также:Первые действия при обмороке — что делатьКому грозит тромбоз — врач
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врач, опасность, мнение эксперта
Ходить босиком опасно – врач
Врач рассказал, как прогулка босиком может отразиться на здоровье. Подробности в нашем материале.
В жаркое время года люди любят ходить босиком не только в сельской местности, но и в городе. Для такой прогулки следует выбирать неровные поверхности – газон или песок, но не асфальт, посоветовал травматолог-ортопед Сергей Алексутов. Об этом сообщает Радио Sputnik
.
"Что касается ходьбы босиком по улице, тут больше рисков, потому что мы ходим по ровной поверхности. Стопа при этом распластывается ровно, что не совсем физиологично. Две арки стопы предназначены для того, чтобы амортизационная функция выполнялась более правильно. Соответственно, ходить лучше по искусственным или естественным неровностям",- считает эксперт.
Также врач сказал, что нужно учитывать температуру поверхности. Ходьба босыми ногами по горячему может привести к плоскостопии.
"Соответственно, при воздействии высоких температур на стопы возникает повышенная растяжимость мышц и связок, это может способствовать появлению заболеваний распластывания стопы, например, плоскостопия", – уточнил Алексутов.
Другими неприятными последствиями могут стать травмы кожи и заражение грибком, подвел итог ортопед.