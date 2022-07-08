https://uz.sputniknews.ru/20220708/xodit-bosikom-opasno--vrach--26045149.html

Ходить босиком опасно – врач

Ходить босиком опасно – врач

Как прогулка босиком отразится на здоровье

2022-07-08T23:00+0500

2022-07-08T23:00+0500

2022-07-08T23:00+0500

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врач

опасность

мнение эксперта

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В жаркое время года люди любят ходить босиком не только в сельской местности, но и в городе. Для такой прогулки следует выбирать неровные поверхности – газон или песок, но не асфальт, посоветовал травматолог-ортопед Сергей Алексутов. Об этом сообщает Радио Sputnik. Также врач сказал, что нужно учитывать температуру поверхности. Ходьба босыми ногами по горячему может привести к плоскостопии.Другими неприятными последствиями могут стать травмы кожи и заражение грибком, подвел итог ортопед.Читайте также:Первые действия при обмороке — что делатьКому грозит тромбоз — врач

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врач, опасность, мнение эксперта