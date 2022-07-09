https://uz.sputniknews.ru/20220709/minenergo-kontrol-nad-obespecheniem-naseleniya-energoresursami-v-prazdniki-usilen-26056788.html

Минэнерго: контроль над обеспечением населения энергоресурсами в праздники усилен

Минэнерго: контроль над обеспечением населения энергоресурсами в праздники усилен

О том, какие меры приняли в Минэнерго Узбекистана для стабильного снабжения жителей республики в праздничные дни - читайте в нашем материале.

2022-07-09T17:48+0500

2022-07-09T17:48+0500

2022-07-09T17:48+0500

общество

министерство энергетики узбекистана

министерство

узбекистан

праздник

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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. В Узбекистане Минэнерго и подведомственные ему организации приняли соответствующие меры и усилили контроль над обеспечением стабильным снабжением граждан страны энергоресурсами в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Так, в праздничные дни по случаю Курбан Хайита:Также в ведомстве заявили, что по вопросам поставки электроэнергии граждане могут обращаться по коротким номера 1154 или 1104, а также к администратору официального Telegram-канала.Читайте также:

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министерство энергетики узбекистана, министерство, узбекистан, праздник