https://uz.sputniknews.ru/20220709/minenergo-kontrol-nad-obespecheniem-naseleniya-energoresursami-v-prazdniki-usilen-26056788.html
Минэнерго: контроль над обеспечением населения энергоресурсами в праздники усилен
Минэнерго: контроль над обеспечением населения энергоресурсами в праздники усилен
О том, какие меры приняли в Минэнерго Узбекистана для стабильного снабжения жителей республики в праздничные дни - читайте в нашем материале.
2022-07-09T17:48+0500
2022-07-09T17:48+0500
2022-07-09T17:48+0500
общество
министерство энергетики узбекистана
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праздник
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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. В Узбекистане Минэнерго и подведомственные ему организации приняли соответствующие меры и усилили контроль над обеспечением стабильным снабжением граждан страны энергоресурсами в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Так, в праздничные дни по случаю Курбан Хайита:Также в ведомстве заявили, что по вопросам поставки электроэнергии граждане могут обращаться по коротким номера 1154 или 1104, а также к администратору официального Telegram-канала.Читайте также:
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министерство энергетики узбекистана, министерство, узбекистан, праздник
Минэнерго: контроль над обеспечением населения энергоресурсами в праздники усилен
О том, какие меры приняли в Минэнерго Узбекистана для стабильного снабжения жителей республики в праздничные дни - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik.
В Узбекистане Минэнерго и подведомственные ему организации приняли соответствующие меры и усилили контроль над обеспечением стабильным снабжением граждан страны энергоресурсами в праздничные дни. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Так, в праздничные дни по случаю Курбан Хайита:
Будет обеспечена стабильная работа электростанций и нефтегазовых объектов;
В целях предупреждения и, в случае необходимости, оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций на электросетях, в регионах страны организовали круглосуточную работу 227 аварийных бригад;
В целях повышения качества снабжения потребителей природным и сжиженным газом организовали круглосуточное дежурство 244 аварийных бригад;
Провели мониторинг состояния энергоснабжения более двух тыс. мечетей страны;
Состояние энергоснабжения в местах проведения праздничных мероприятий взяли под особый контроль.
Также в ведомстве заявили, что по вопросам поставки электроэнергии граждане могут обращаться по коротким номера 1154 или 1104, а также к администратору официального Telegram-канала.