https://uz.sputniknews.ru/20220709/uzbekistanskie-sportsmenki-shturmuyut-cha-po-sportivnoy-borbe-v-baxreyne-26050914.html
Узбекистанские спортсменки штурмуют ЧА по спортивной борьбе в Бахрейне
Узбекистанские спортсменки штурмуют ЧА по спортивной борьбе в Бахрейне
Молодежный чемпионат Азии по спортивной борьбе проходит в Манаме.
2022-07-09T11:50+0500
2022-07-09T11:50+0500
2022-07-09T11:50+0500
спорт
чемпионат азии
бахрейн
узбекистан
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спортсмен
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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. В очередной день молодежного чемпионата Азии по спортивной борьбе в Бахрейне на пьедестал почета поднялись три представительницы сборной Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета страны.Так, Лайлохон Сабирова одолела всех своих соперниц на пути к чемпионсокму титулу и стала первой в весовой категории до 57 кг. Дилшода Матназарова, выступавшая в категории до 53 кг, по итогам состязаний, которые проходили по круговой системе, завоевала серебряную медаль. В категории до 63 кг третье место заняла еще одна узбекистанская спортсменка Рушана Абдирасулова.Ранее еще одна представительница узбекского спорта Фируза Есенбаева также завоевала бронзовую медаль в категории до 68 кг на первенстве континента. Таким образом, женская сборная Узбекистана завершила соревнования с одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.В общекомандном зачете узбекистанские спортсменки заняли третье место. пропустив вперед сборные Японии и Индии. Теперь за награды чемпионата Азии будут бороться представители вольной борьбы.Читайте также:
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чемпионат азии, бахрейн, узбекистан, борьба, спортсмен
Узбекистанские спортсменки штурмуют ЧА по спортивной борьбе в Бахрейне
Молодежный чемпионат Азии по спортивной борьбе проходит в Манаме.
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik.
В очередной день молодежного чемпионата Азии по спортивной борьбе в Бахрейне на пьедестал почета поднялись три представительницы сборной Узбекистана. Об этом сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского комитета страны.
Так, Лайлохон Сабирова одолела всех своих соперниц на пути к чемпионсокму титулу и стала первой в весовой категории до 57 кг. Дилшода Матназарова, выступавшая в категории до 53 кг, по итогам состязаний, которые проходили по круговой системе, завоевала серебряную медаль. В категории до 63 кг третье место заняла еще одна узбекистанская спортсменка Рушана Абдирасулова.
Ранее еще одна представительница узбекского спорта Фируза Есенбаева также завоевала бронзовую медаль в категории до 68 кг на первенстве континента. Таким образом, женская сборная Узбекистана завершила соревнования с одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.
В общекомандном зачете узбекистанские спортсменки заняли третье место. пропустив вперед сборные Японии и Индии. Теперь за награды чемпионата Азии будут бороться представители вольной борьбы.