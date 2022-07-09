https://uz.sputniknews.ru/20220709/v-lnr-zaxoronili-ostanki-jertv-pojara-v-internate-dlya-invalidov-u-kremennoy-26059649.html

В ЛНР захоронили останки жертв пожара в интернате для инвалидов у Кременной

В ЛНР захоронили останки жертв пожара в интернате для инвалидов у Кременной

В марте в интернате для престарелых и инвалидов, захваченном украинскими силовиками, при пожаре погибли порядка 50 человек

2022-07-09T20:27+0500

2022-07-09T20:27+0500

2022-07-09T20:27+0500

специальная военная операция россии в донбассе

лнр

пожар

жертвы

инвалиды

интернат

дом престарелых

украина

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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. В субботу останки более 30 человек, которые в марте погибли при пожаре в захваченном украинскими боевиками доме престарелых и инвалидов в поселке Старая Крысянка у города Кременная в ЛНР, захоронили на окраине Луганска на территории мемориального комплекса "Не забудем, не простим". Об этом сообщает РИА Новости.Ранее МВД Луганской Народной республики сообщило о гибели порядка 50 человек. Они сгорели заживо при пожаре в марте, который возник в интернате для престарелых и инвалидов, захваченном украинскими силовиками в городе Кременная.Она подчеркнула, что подопечных интерната украинские боевики использовали как живой щит, оборудовав в здании огневые точки.По словам помощника главы ЛНР, в субботу захоронили останки более 30 человек, которые удалось найти в сгоревшем интернате.Читайте также:

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