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Более 30 узбекистанских супружеских пар получили медали
Более 30 узбекистанских супружеских пар получили медали
Награждение приурочено к Дню семьи, любви и верности.
2022-07-11T10:54+0500
2022-07-11T10:54+0500
2022-07-11T10:54+0500
общество
узбекистан
медаль
семья
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Более 30 семейных пар были удостоены медалями "За любовь и верность". Награждение прошло 10 июля в Свято-Успенском кафедральном соборе в Ташкенте, передает представительство Россотрудничества "Русский Дом".В мероприятии приняли участие не только супружеские пары, но и журналисты, представители общественности, руководители организаций соотечественников, а также студенты, и преподаватели вузов.Медаль "За любовь и верность" - общественная награда. Она ежегодно вручается лучшим семьям в День семьи, любви и верности в России. С 2014 года награда присуждается и за рубежом. В 2015 награждение впервые прошло в Узбекистане.День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля. Этот праздник приурочен ко дню памяти русских православных святых Петра и Февронии Муромских.Читайте также:Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала две медали в БудапештеВ Москве состоялся фестиваль риса имени Н.В. Кима – видео
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узбекистан, медаль, семья
Более 30 узбекистанских супружеских пар получили медали
Награждение приурочено к празднику "День семьи, любви и верности".
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik.
Более 30 семейных пар были удостоены медалями "За любовь и верность". Награждение прошло 10 июля в Свято-Успенском кафедральном соборе в Ташкенте, передает представительство Россотрудничества "Русский Дом".
"Сегодня в административном центре Свято-Успенского кафедрального собора города Ташкента отмечали "День семьи, любви и верности". Более 30 семейных пар получили из рук главы Среднеазиатского митрополичьего округа митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия медали "За любовь и верность", - рассказала пресс-служба представительства.
В мероприятии приняли участие не только супружеские пары, но и журналисты, представители общественности, руководители организаций соотечественников, а также студенты, и преподаватели вузов.
"Это были разные пары – по профессии, образованию, национальности и вероисповеданию, но было одно, что их всех объединяет. Они прожили вместе по 30, 40 и более лет, воспитали детей и сохранили главное в их жизни – семью и любовь друг к другу." - добавили в пресс-службе Русского Дома.
Медаль "За любовь и верность" - общественная награда. Она ежегодно вручается лучшим семьям в День семьи, любви и верности в России. С 2014 года награда присуждается и за рубежом. В 2015 награждение впервые прошло в Узбекистане.
День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля. Этот праздник приурочен ко дню памяти русских православных святых Петра и Февронии Муромских.