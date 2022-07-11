https://uz.sputniknews.ru/20220711/bolee-30-uzbekistanskix-suprujeskix-par-poluchili-medali--26081425.html

Более 30 узбекистанских супружеских пар получили медали

Более 30 узбекистанских супружеских пар получили медали

Награждение приурочено к Дню семьи, любви и верности.

2022-07-11T10:54+0500

2022-07-11T10:54+0500

2022-07-11T10:54+0500

общество

узбекистан

медаль

семья

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Более 30 семейных пар были удостоены медалями "За любовь и верность". Награждение прошло 10 июля в Свято-Успенском кафедральном соборе в Ташкенте, передает представительство Россотрудничества "Русский Дом".В мероприятии приняли участие не только супружеские пары, но и журналисты, представители общественности, руководители организаций соотечественников, а также студенты, и преподаватели вузов.Медаль "За любовь и верность" - общественная награда. Она ежегодно вручается лучшим семьям в День семьи, любви и верности в России. С 2014 года награда присуждается и за рубежом. В 2015 награждение впервые прошло в Узбекистане.День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля. Этот праздник приурочен ко дню памяти русских православных святых Петра и Февронии Муромских.Читайте также:Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала две медали в БудапештеВ Москве состоялся фестиваль риса имени Н.В. Кима – видео

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узбекистан, медаль, семья