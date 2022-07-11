https://uz.sputniknews.ru/20220711/delegatsiya-talibana-primet-uchastie-v-konferentsii-v-tashkente--norov-26100029.html

Делегация "Талибана"* примет участие в конференции в Ташкенте — Норов

Делегация "Талибана"* примет участие в конференции в Ташкенте — Норов

Международная конференция по Афганистану состоится в Ташкенте.

2022-07-11T22:26+0500

2022-07-11T22:26+0500

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политика

ташкент

талибан

владимир норов

афганистан

конференция

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Делегация движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) примет участие в международной конференции по Афганистану, которая пройдет в Ташкенте 25-26 июля, заявил в понедельник и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, передает корреспондент Sputnik.Он отметил, что участие талибов в конференции "не значит, что мы их признаем". "Мы хотим через эту конференцию довести до нынешних властей… Это направлено на то, чтобы они выполняли свои международные обязательства, которые приняли в рамках ташкентской встречи, и подписанные там соглашения", - подчеркнул Норов.Международная конференция по Афганистану состоится в Ташкенте 25-26 июля, в ней примут участие делегации из более 20 стран мира.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Являвшийся в тот момент президентом Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:МИД Узбекистана: на саммите стран Центральной Азии будет подписан договор о дружбе

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ташкент, талибан, владимир норов, афганистан, конференция