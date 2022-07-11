https://uz.sputniknews.ru/20220711/mid-uzbekistana-na-sammite-stran-tsentralnoy-azii-budet-podpisan-dogovor-o-drujbe-26100104.html

МИД Узбекистана: на саммите стран Центральной Азии будет подписан договор о дружбе

МИД Узбекистана: на саммите стран Центральной Азии будет подписан договор о дружбе

Саммит состоится 21 июля.

2022-07-11T22:14+0500

2022-07-11T22:14+0500

2022-07-11T22:19+0500

политика

мид узбекистана

центральная азия

договор

саммит

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Главы стран Центральной Азии подпишут на саммите в Чолпон-Ате (Кыргызстан) договор о дружбе и добрососедстве, сообщил в понедельник и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, передает корреспондент Sputnik.По его словам, саммит состоится 21 июля."В рамках этого саммита планируется подписать впервые региональный документ - договор о дружбе, добрососедстве, сотрудничестве стран Центральной Азии", - заявил Норов на круглом столе в Москве.Он отметил, что "это очень важный правовой документ, который заложит основу для укрепления сотрудничества, взаимопонимания, взаимного доверия и, самое главное, совместного развития".Читайте также:Норов: российская экономика - наш стратегический партнер и союзник

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мид узбекистана, центральная азия, договор, саммит