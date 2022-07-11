https://uz.sputniknews.ru/20220711/mid-uzbekistana-na-sammite-stran-tsentralnoy-azii-budet-podpisan-dogovor-o-drujbe-26100104.html
МИД Узбекистана: на саммите стран Центральной Азии будет подписан договор о дружбе
МИД Узбекистана: на саммите стран Центральной Азии будет подписан договор о дружбе
Саммит состоится 21 июля.
2022-07-11T22:14+0500
2022-07-11T22:14+0500
2022-07-11T22:19+0500
политика
мид узбекистана
центральная азия
договор
саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1066/44/10664460_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e2a40c4163f598818324558e7b757e3b.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Главы стран Центральной Азии подпишут на саммите в Чолпон-Ате (Кыргызстан) договор о дружбе и добрососедстве, сообщил в понедельник и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, передает корреспондент Sputnik.По его словам, саммит состоится 21 июля."В рамках этого саммита планируется подписать впервые региональный документ - договор о дружбе, добрососедстве, сотрудничестве стран Центральной Азии", - заявил Норов на круглом столе в Москве.Он отметил, что "это очень важный правовой документ, который заложит основу для укрепления сотрудничества, взаимопонимания, взаимного доверия и, самое главное, совместного развития".Читайте также:Норов: российская экономика - наш стратегический партнер и союзник
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1066/44/10664460_69:0:1136:800_1920x0_80_0_0_a9e2d1b36ddac8a76193c3931d9f4844.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид узбекистана, центральная азия, договор, саммит
МИД Узбекистана: на саммите стран Центральной Азии будет подписан договор о дружбе
22:14 11.07.2022 (обновлено: 22:19 11.07.2022)
В рамках этого саммита планируется подписать впервые региональный документ - договор о дружбе.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
Главы стран Центральной Азии подпишут на саммите в Чолпон-Ате (Кыргызстан) договор о дружбе и добрососедстве, сообщил в понедельник и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, передает корреспондент Sputnik
.
По его словам, саммит состоится 21 июля.
"В рамках этого саммита планируется подписать впервые региональный документ - договор о дружбе, добрососедстве, сотрудничестве стран Центральной Азии", - заявил Норов на круглом столе в Москве.
Он отметил, что "это очень важный правовой документ, который заложит основу для укрепления сотрудничества, взаимопонимания, взаимного доверия и, самое главное, совместного развития".