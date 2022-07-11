https://uz.sputniknews.ru/20220711/dodon-prizval-svergnut-deystvuyuschuyu-vlast-v-moldove--26093094.html

Додон призвал свергнуть действующую власть в Молдове

Додон призвал свергнуть действующую власть в Молдове

Додон прокомментировал работу партии Санду и протесты

2022-07-11T17:15+0500

2022-07-11T17:15+0500

2022-07-11T17:15+0500

в мире

игорь додон

молдова

власть

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ТАШКЕНТ, 11июл - Sputnik. Руководство страны некомпетентно и не заслуживает доверия, поэтому правящую партию нужно свергнуть, заявил бывший президент Молдовы Игорь Додон. Об этом сообщает РИА Новости.По мнению политика, правящая партия не добилась позитивного результата своей работы. У населения страны не произошло роста доходов или уровня жизни. При этом увеличилась инфляция, а важные отрасли экономики уничтожены.Партию "Действие и солидарность" контролируют внешние политические силы, которые отягощают Молдову многомиллионными кредитами. Больше терпеть нельзя, необходимы досрочные выборы, считает экс-президент.Напомним: В Молдове с мая продолжаются антиправительственные протесты. Протестующие граждане недовольны ростом цен на энергоресурсы и продукты питания, а также высоким уровнем инфляции и ухудшением качества жизни.Читайте также:Додон: Молдова – пешка в игре против РоссииМинистр окружающей среды Молдовы будет обеспечивать отопительный сезон дровами

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игорь додон, молдова, власть