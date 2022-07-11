https://uz.sputniknews.ru/20220711/norov-rossiyskaya-ekonomika---nash-strategicheskiy-partner-i-soyuznik---26099498.html
Норов: российская экономика - наш стратегический партнер и союзник
Норов: российская экономика - наш стратегический партнер и союзник
Торговый оборот Узбекистана с РФ за год увеличился на 32,8% до $7,517 млрд.
2022-07-11T21:51+0500
2022-07-11T21:51+0500
2022-07-11T21:57+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов отметил, что российская экономика - стратегический партнер и союзник Узбекистана.Такое мнение он высказал во время круглого стола в посольстве республики в РФ в рамках своего официального визита в Москву. Об этом сообщает корреспондент Sputnik."Большие возможности возникают, и естественно российская экономика - наш важный стратегический партнер, наш союзник. Наши торгово-экономические отношения с Россией составляют $7,5 млрд", - подчеркнул Норов. Торговый оборот Узбекистана с Россией за год увеличился на 32,8% до $7,517 млрд."Мы видим, как эта динамика продолжается, особенно при проведении ряда таких форумов как "Иннопром", первый Ташкентский международный инвестиционный форум. Несколько сотен российских компаний приняли участие в межрегиональном сотрудничестве между нашими странами", - добавил Норов.В ходе поездки Владимир Норов проведет ряд встреч в Госдуме, Министерстве иностранных дел и других ведомствах России.Читайте также:Норов: конституционная реформа – требование времени
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Норов: российская экономика - наш стратегический партнер и союзник
21:51 11.07.2022 (обновлено: 21:57 11.07.2022)
Торговый оборот Узбекистана с Россией за год увеличился на 32,8% до $7,517 млрд.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов отметил, что российская экономика - стратегический партнер и союзник Узбекистана.
Такое мнение он высказал во время круглого стола в посольстве республики в РФ в рамках своего официального визита в Москву. Об этом сообщает корреспондент Sputnik
.
"Большие возможности возникают, и естественно российская экономика - наш важный стратегический партнер, наш союзник. Наши торгово-экономические отношения с Россией составляют $7,5 млрд", - подчеркнул Норов.
Торговый оборот Узбекистана с Россией за год увеличился на 32,8% до $7,517 млрд.
"Мы видим, как эта динамика продолжается, особенно при проведении ряда таких форумов как "Иннопром", первый Ташкентский международный инвестиционный форум. Несколько сотен российских компаний приняли участие в межрегиональном сотрудничестве между нашими странами", - добавил Норов.
В ходе поездки Владимир Норов проведет ряд встреч в Госдуме, Министерстве иностранных дел и других ведомствах России.