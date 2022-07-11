https://uz.sputniknews.ru/20220711/pervyy-s-momenta-osvobojdeniya-mariupolya-passajirskiy-poezd-otpravilsya-v-volnovaxu-26080278.html
Первый с момента освобождения Мариуполя пассажирский поезд отправился в Волноваху
Первый с момента освобождения Мариуполя пассажирский поезд отправился в Волноваху
Состав стартовал в 07.00 по местному времени в понедельник.
2022-07-11T10:33+0500
2022-07-11T10:33+0500
2022-07-11T10:33+0500
специальная военная операция россии в донбассе
поезд
освобождение
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Первый регулярный пассажирский поезд отправился от пригородного вокзала Мариуполя в Волноваху в семь утра в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости.Известно, что поезд будет курсировать дважды в день - по утрам и вечерам. Стоимость билета в одну сторону - 27 руб. Таким образом, железнодорожное сообщение с Мариуполем возобновлено.Читайте также:
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поезд, освобождение
Первый с момента освобождения Мариуполя пассажирский поезд отправился в Волноваху
Состав стартовал в 07.00 по местному времени в понедельник.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik.
Первый регулярный пассажирский поезд отправился от пригородного вокзала Мариуполя в Волноваху в семь утра в понедельник. Об этом сообщает
РИА Новости.
"Состав включает в себя два пассажирских вагона. Они вместе вмещают до 200 человек. При увеличении пассажиропотока вагоны мы добавим. В ходу поезд будет находится 2 часа 44 минуты. Он проследует 4 крупных узловых станции и 19 остановочных. Все населенные пункты, которые будут на пути, задействованы и их платформы подготовлены", - сообщил генеральный директор Донецкой железной дороги Олег Колеватых.
Известно, что поезд будет курсировать дважды в день - по утрам и вечерам. Стоимость билета в одну сторону - 27 руб. Таким образом, железнодорожное сообщение с Мариуполем возобновлено.