https://uz.sputniknews.ru/20220711/pervyy-s-momenta-osvobojdeniya-mariupolya-passajirskiy-poezd-otpravilsya-v-volnovaxu-26080278.html

Первый с момента освобождения Мариуполя пассажирский поезд отправился в Волноваху

Первый с момента освобождения Мариуполя пассажирский поезд отправился в Волноваху

Состав стартовал в 07.00 по местному времени в понедельник.

2022-07-11T10:33+0500

2022-07-11T10:33+0500

2022-07-11T10:33+0500

специальная военная операция россии в донбассе

поезд

освобождение

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Первый регулярный пассажирский поезд отправился от пригородного вокзала Мариуполя в Волноваху в семь утра в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости.Известно, что поезд будет курсировать дважды в день - по утрам и вечерам. Стоимость билета в одну сторону - 27 руб. Таким образом, железнодорожное сообщение с Мариуполем возобновлено.Читайте также:

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поезд, освобождение