https://uz.sputniknews.ru/20220711/reuters-litva-rasshirila-ogranicheniya-na-tranzit-v-kaliningrad-26086902.html

Reuters: Литва расширила ограничения на транзит в Калининград

Reuters: Литва расширила ограничения на транзит в Калининград

На ввоз каких товаров в Калининградскую область литовские власти расширили запрет - читайте в нашем материале.

2022-07-11T14:05+0500

2022-07-11T14:05+0500

2022-07-11T14:05+0500

россия

литва

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запрет

запрет ввоза

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Власти Литвы с 11 июля расширили список товаров, ввоз которых запрещен на территорию Калининградской области в связи с санкциями Европейского союза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.По информации литовской таможни, речь идет о запрете транзита цемента, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.Ранее депутат парламента Литвы, председатель комитета по иностранным делам Лайма Люция Андрикене заявляла, что в сейме обсуждают возможность выдачи разовых разрешений на транзит цемента.По словам другого депутата, Матаса Малдейкиса, с 10 августа вслед за цементом и алкоголем ограничения вступят на уголь и другое твердое ископаемой, с 5 декабря - на нефть, а с февраля 2023 года санкционные ограничения также будут распространяться на нефтепродукты.В литовской таможне утверждают, что все рестрикции основаны на регламенте Евросоюза и оценке Еврокомиссии (ЕК), а также выработаны в консультации с ЕК.Напомним: Напомним: Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, которые попали под санкции Европесйкого союза. Так, под запрет попали стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие. Суммарно данные категории грузов составляют около 50% всего транзита в регион.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят. По словам губернатора Калининградской области Антон Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы.Читайте также:

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