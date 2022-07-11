https://uz.sputniknews.ru/20220711/v-oon-schitayut-chto-naselenie-zemli-dostignet-vosmi-milliardov-k-noyabryu-26092505.html
В ООН считают, что население Земли достигнет восьми миллиардов к ноябрю
В ООН считают, что население Земли достигнет восьми миллиардов к ноябрю
В Организации Объединенных Наций заявили, что население планеты продолжает расти, однако темпы роста замедляются.
2022-07-11T17:58+0500
2022-07-11T17:58+0500
2022-07-11T17:58+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Население Земли вырастет до восьми млрд человек к ноябрю этого года. Такой прогноз сделал департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.Согласно заявлению, население планеты продолжает расти, однако темпы роста замедляются. В прошлом году глобальные темпы роста впервые с 1950 года опустились ниже 1% в год. По данным ООН, население Земли может вырасти до 8,5 млрд к 2030 году, а к 2050 году этот показатель повысится до 9,7 млрд. По прогнозу департамента в 2100 году на планете будет проживать 10,4 млрд людей.В ООН полагают, что к середине 21 века больше половины прогнозируемого прироста населения придется на следующие восемь стран: Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.Также согласно прогнозам, в 2027 году Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну в мире.Читайте также:
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оон, население, земля, миллиарды, планета
В ООН считают, что население Земли достигнет восьми миллиардов к ноябрю
В Организации Объединенных Наций заявили, что население планеты продолжает расти, однако темпы роста замедляются.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Население Земли вырастет до восьми млрд человек к ноябрю этого года. Такой прогноз сделал департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.
"Согласно прогнозам, к 15 ноября 2022 года население мира достигнет 8 миллиардов человек", - приводит данные из документа РИА Новости
.
Согласно заявлению, население планеты продолжает расти, однако темпы роста замедляются. В прошлом году глобальные темпы роста впервые с 1950 года опустились ниже 1% в год. По данным ООН, население Земли может вырасти до 8,5 млрд к 2030 году, а к 2050 году этот показатель повысится до 9,7 млрд. По прогнозу департамента в 2100 году на планете будет проживать 10,4 млрд людей.
В ООН полагают, что к середине 21 века больше половины прогнозируемого прироста населения придется на следующие восемь стран: Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.
Также согласно прогнозам, в 2027 году Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну в мире.