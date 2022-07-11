https://uz.sputniknews.ru/20220711/v-rossii-proydut-dni-uzbekskoy-kultury---26097773.html

В России пройдут Дни узбекской культуры

В России пройдут Дни узбекской культуры

Гости познакомятся с культурой и традициями республики.

2022-07-11T20:51+0500

2022-07-11T20:51+0500

2022-07-11T20:51+0500

культура

россия

узбекистан

культура

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Власти Рязанской области поддержали решение провести Дни узбекской культуры в рамках проекта "Грани дружбы", передает корреспондент Sputnik со ссылкой на председателя общественной организации "Рязанская местная узбекская национально-культурная автономия "АЛМАЗ" Зулайхо Кадирову.На мероприятии планируется выставка картин узбекистанского иллюстратора Онахон Халияровой. Выставка будет посвящена новому изданию стихотворного цикла "Персидские мотивы" великого российского поэта Сергея Есенина.Также гостей мероприятия ждет активная культурно-массовая программа, которая познакомит их с культурой и традициями республики. В программу войдут музыкальные выступления солистов и творческих коллективов, которые исполнят национальные песни.Организатором мероприятия выступит узбекская национально-культурная автономия "Алмаз".Напомним: проект "Грани дружбы" позволяет проводить мероприятия, которые помогают познакомиться с культурой, историей, традициями Узбекистана. Проект объединяет народы, укрепляет межнациональные отношения и занимается социокультурной адаптацией мигрантов в российское общество. Он помогает каждому участнику свой развить потенциал, знания, навыки и профессиональные качества.Читайте также:Национальное богатство: самые яркие фото с дней культуры Узбекистана в РоссииЧастичка души двух народов: в Москве стартовали дни культуры Узбекистана — видео

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