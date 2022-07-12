https://uz.sputniknews.ru/20220712/mirziyoev-vstretilsya-s-myasnikovichem--26124611.html
Мирзиёев встретился с Мясниковичем - подробности
Мирзиёев встретился с Мясниковичем - подробности
Мясникович прилетел в Узбекистан с официальным визитом вчера
2022-07-12T17:37+0500
2022-07-12T17:37+0500
2022-07-12T17:48+0500
политика
шавкат мирзиёев
еэк
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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял в Ташкенте председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича, передает пресс-служба президента. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли, инноваций, промышленности, транспорта, логистики, миграции и туризма.Глава Узбекистана особо отметил действенность механизмов взаимодействия между республикой и органами ЕЭК. Стороны договорились продолжать дальше устранять торговые барьеры, усиливать сотрудничество в промышленности, стимулировать развитие деловых контактов и проектного сотрудничества, а также развивать проекты и программы в области транзита, упрощения миграционных процедур и расширения туристического обмена.Кроме того, стороны согласовали проведение заседания совместной Рабочей группы.Читайте также:В Узбекистан с официальным визитом прибыл МясниковичЧто дает Узбекистану сотрудничество с ЕАЭС — интервью с главой коллегии ЕЭК
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шавкат мирзиёев, еэк
Мирзиёев встретился с Мясниковичем - подробности
17:37 12.07.2022 (обновлено: 17:48 12.07.2022)
Мясникович прилетел в Узбекистан с официальным визитом вчера. Цели встречи - провести двусторонние переговоры, а также подписать ряд документов.
ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял в Ташкенте председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича, передает пресс-служба президента
.
На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли, инноваций, промышленности, транспорта, логистики, миграции и туризма.
Глава Узбекистана особо отметил действенность механизмов взаимодействия между республикой и органами ЕЭК.
Стороны договорились продолжать дальше устранять торговые барьеры, усиливать сотрудничество в промышленности, стимулировать развитие деловых контактов и проектного сотрудничества, а также развивать проекты и программы в области транзита, упрощения миграционных процедур и расширения туристического обмена.
Кроме того, стороны согласовали проведение заседания совместной Рабочей группы.