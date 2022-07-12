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Мирзиёев встретился с Мясниковичем - подробности
Мирзиёев встретился с Мясниковичем - подробности
Мясникович прилетел в Узбекистан с официальным визитом вчера
2022-07-12T17:37+0500
2022-07-12T17:48+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял в Ташкенте председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича, передает пресс-служба президента. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли, инноваций, промышленности, транспорта, логистики, миграции и туризма.Глава Узбекистана особо отметил действенность механизмов взаимодействия между республикой и органами ЕЭК. Стороны договорились продолжать дальше устранять торговые барьеры, усиливать сотрудничество в промышленности, стимулировать развитие деловых контактов и проектного сотрудничества, а также развивать проекты и программы в области транзита, упрощения миграционных процедур и расширения туристического обмена.Кроме того, стороны согласовали проведение заседания совместной Рабочей группы.Читайте также:В Узбекистан с официальным визитом прибыл МясниковичЧто дает Узбекистану сотрудничество с ЕАЭС — интервью с главой коллегии ЕЭК
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Мирзиёев встретился с Мясниковичем - подробности

17:37 12.07.2022 (обновлено: 17:48 12.07.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 12 июля принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 12 июля принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мясникович прилетел в Узбекистан с официальным визитом вчера. Цели встречи - провести двусторонние переговоры, а также подписать ряд документов.
ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял в Ташкенте председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича, передает пресс-служба президента.
На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли, инноваций, промышленности, транспорта, логистики, миграции и туризма.
Глава Узбекистана особо отметил действенность механизмов взаимодействия между республикой и органами ЕЭК.
Стороны договорились продолжать дальше устранять торговые барьеры, усиливать сотрудничество в промышленности, стимулировать развитие деловых контактов и проектного сотрудничества, а также развивать проекты и программы в области транзита, упрощения миграционных процедур и расширения туристического обмена.
Кроме того, стороны согласовали проведение заседания совместной Рабочей группы.
Читайте также:
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Что дает Узбекистану сотрудничество с ЕАЭС — интервью с главой коллегии ЕЭК
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