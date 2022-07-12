https://uz.sputniknews.ru/20220712/v-uzbekistan-s-ofitsialnym-vizitom-pribyl-myasnikovich--26117625.html

В Узбекистан с официальным визитом прибыл Мясникович

В Узбекистан с официальным визитом прибыл Мясникович

Мясникович планирует провести встречи и подписать документы

2022-07-12T15:57+0500

2022-07-12T15:57+0500

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политика

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узбекистан

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Вчера, 11 июля, в Узбекистан с официальным визитом прибыла делегация Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во главе с председателем Коллегии Михаилом Мясниковичем, передает пресс-служба ЕЭК. В рамках визита Мясникович планирует встретиться с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, а также с заместителем премьер-министра и министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым.В ходе встреч стороны планируют подписать ряд документов, направленных на активизацию взаимодействия ЕАЭС и Узбекистана как государства-наблюдателя при союзе.Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей. Узбекистан рассматривает возможность полного присоединения к организации.Читайте также:Что дает Узбекистану сотрудничество с ЕАЭС — интервью с главой коллегии ЕЭККонцепция Евразийского экономического форума–2022 в Бишкеке – подробности

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еэк, узбекистан, официальный визит