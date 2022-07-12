https://uz.sputniknews.ru/20220712/nedelyu-shaxter-jdal-pomoschi-v-obrushivsheysya-shaxte-kuzbasa-i-ne-sdavalsya-26108407.html

Неделю шахтер ждал помощи в обрушившейся шахте Кузбаса и не сдавался

Неделю шахтер ждал помощи в обрушившейся шахте Кузбаса и не сдавался

Обрушение в шахте произошло 5 июля, и целую неделю шахтер ждал помощи и не сдавался.

2022-07-12T11:03+0500

2022-07-12T11:03+0500

2022-07-12T11:03+0500

россия

шахта

обрушение

мчс россии

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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Горноспасатели в Кузбассе нашли живым считавшегося погибшим рабочего шахты "Распадская — Коксовая", где 5 июля произошло обрушение породы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра кузбасского Междуреченска Владимира Чернова.Градоначальник уточнил, что обрушение произошло 5 июля, а также особо отметил, что все это время шахтер ждал помощи и не сдавался.Обрушение породы на шахте "Распадская — Коксовая" произошло 5 июля из-за сейсмособытия. По данным МЧС, в момент обрушения под землей находились 190 горняков, 188 из них были выведены на поверхность, двое с травмами доставлены в медицинское учреждение. С двумя горняками связь была потеряна, тело одного из них подняли на поверхность 6 июля. На шахте решением суда на 90 суток приостановлены горные работы.Читайте также: Крестьяне в Перу похитили несколько женщин, обвинив их в колдовствеПожар в Атырау полностью уничтожил жилой комплекс — видео

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шахта, обрушение, мчс россии