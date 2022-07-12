https://uz.sputniknews.ru/20220712/nedelyu-shaxter-jdal-pomoschi-v-obrushivsheysya-shaxte-kuzbasa-i-ne-sdavalsya-26108407.html
Неделю шахтер ждал помощи в обрушившейся шахте Кузбаса и не сдавался
Неделю шахтер ждал помощи в обрушившейся шахте Кузбаса и не сдавался
Обрушение в шахте произошло 5 июля, и целую неделю шахтер ждал помощи и не сдавался.
2022-07-12T11:03+0500
2022-07-12T11:03+0500
2022-07-12T11:03+0500
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шахта
обрушение
мчс россии
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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Горноспасатели в Кузбассе нашли живым считавшегося погибшим рабочего шахты "Распадская — Коксовая", где 5 июля произошло обрушение породы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра кузбасского Междуреченска Владимира Чернова.Градоначальник уточнил, что обрушение произошло 5 июля, а также особо отметил, что все это время шахтер ждал помощи и не сдавался.Обрушение породы на шахте "Распадская — Коксовая" произошло 5 июля из-за сейсмособытия. По данным МЧС, в момент обрушения под землей находились 190 горняков, 188 из них были выведены на поверхность, двое с травмами доставлены в медицинское учреждение. С двумя горняками связь была потеряна, тело одного из них подняли на поверхность 6 июля. На шахте решением суда на 90 суток приостановлены горные работы.Читайте также: Крестьяне в Перу похитили несколько женщин, обвинив их в колдовствеПожар в Атырау полностью уничтожил жилой комплекс — видео
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шахта, обрушение, мчс россии
Неделю шахтер ждал помощи в обрушившейся шахте Кузбаса и не сдавался
Обрушение в шахте произошло 5 июля, и целую неделю шахтер ждал помощи и не сдавался.
ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik.
Горноспасатели в Кузбассе нашли живым считавшегося погибшим рабочего шахты "Распадская — Коксовая", где 5 июля произошло обрушение породы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление мэра кузбасского Междуреченска Владимира Чернова.
"Жив! Сегодня ночью спасатели добрались до места, где при обрушении находился машинист буровой установки шахты "Распадская — Коксовая". Горняк травмирован, но жив! Его быстро доставили на поверхность и передали врачам", — написал Чернов в своем Telegram-канале.
Градоначальник уточнил, что обрушение произошло 5 июля, а также особо отметил, что все это время шахтер ждал помощи и не сдавался.
"Настоящий герой! Вот такие они, наши шахтеры, крепкие мужики!" — восхищается он.
Обрушение породы на шахте "Распадская — Коксовая" произошло 5 июля из-за сейсмособытия. По данным МЧС, в момент обрушения под землей находились 190 горняков, 188 из них были выведены на поверхность, двое с травмами доставлены в медицинское учреждение. С двумя горняками связь была потеряна, тело одного из них подняли на поверхность 6 июля. На шахте решением суда на 90 суток приостановлены горные работы.