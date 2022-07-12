https://uz.sputniknews.ru/20220712/pojar-v-atyrau-polnostyu-unichtojil-jiloy-kompleks--video-26103745.html
Пожар в Атырау полностью уничтожил жилой комплекс — видео
Пожар в Атырау полностью уничтожил жилой комплекс — видео
Во время пожара на улицу самостоятельно вышли 21 человек, из них 13 детей.
2022-07-12T09:23+0500
2022-07-12T09:23+0500
2022-07-12T09:23+0500
в мире
казахстан
пожар
жилой дом
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, в жилом комплексе "Гаухартас", расположенного в областном центре, произошел крупный пожар, сообщает Sputnik Казахстан.Первые пожарные подразделения, прибывшие на место вызова, установили, что кровля и второй этаж двухэтажного дома общей площадью 1 200 кв. метров полностью охвачены открытым огнем.На тушении пожара задействовали 97 человек и 25 единиц техники.По словам очевидцев, причиной ЧП стало короткое замыкание удлинителя, из-за которого произошло возгорание бытовых предметов и мебели в одной из квартир жилого дома.Пожар локализован, жертв и пострадавших нет.На данный момент соответствующие органы устанавливают причины произошедшего.Читайте также: Что уже известно Генпрокуратуре про беспорядки в Нукусе
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казахстан, пожар, жилой дом
Пожар в Атырау полностью уничтожил жилой комплекс — видео
Во время пожара на улицу самостоятельно вышел 21 человек, из них — 13 детей.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, в жилом комплексе "Гаухартас", расположенного в областном центре, произошел крупный пожар, сообщает Sputnik Казахстан
.
Первые пожарные подразделения, прибывшие на место вызова, установили, что кровля и второй этаж двухэтажного дома общей площадью 1 200 кв. метров полностью охвачены открытым огнем.
На тушении пожара задействовали 97 человек и 25 единиц техники.
По словам очевидцев, причиной ЧП стало короткое замыкание удлинителя, из-за которого произошло возгорание бытовых предметов и мебели в одной из квартир жилого дома.
Пожар локализован, жертв и пострадавших нет.
На данный момент соответствующие органы устанавливают причины произошедшего.