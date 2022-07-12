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Норов встретился с главой Центризбиркома России - фото
Норов встретился с главой Центризбиркома России - фото
В ходе встречи глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что постарается лично посетить Узбекистан во время проведения референдума по изменениям в Конституцию страны.
2022-07-12T16:22+0500
2022-07-12T16:22+0500
2022-07-12T16:34+0500
политика
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мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 12 июл– Sputnik. В Москве состоялась встреча и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова и Председателя Центризбиркома (ЦИК) России Эллы Памфиловой, сообщает пресс-служба ЦИК России.В мероприятии приняли участие представители делегации из Узбекистана, а также секретарь Центризбиркома Наталья Бударина, член ЦИК России Павел Андреев и руководство Аппарата Комиссии.В ходе переговоров Владимир Норов рассказал о подготовке к проведению референдума по изменениям в Конституцию Узбекистана, а также пригласил Памфилову возглавить делегацию международных наблюдателей от Комиссии.В свою очередь Памфилова рассказала участникам встречи про опыт использования системы дистанционного электронного голосования в регионах и будущее применение электронного списка избирателей на муниципальных выборах в Москве 11 сентября.Она отметила, что Центризбирком готов организовать для представителей Узбекистана обучающий семинар по применению современных технологий, в том числе цифровых сервисов, на выборах в России.Читайте также: Норов: конституционная реформа – требование времениНоров: российская экономика — наш стратегический партнер и союзник
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владимир норов, мид узбекистана, россия, цик рф, элла памфилова, переговоры
Норов встретился с главой Центризбиркома России - фото
16:22 12.07.2022 (обновлено: 16:34 12.07.2022)
В ходе встречи глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что постарается лично посетить Узбекистан во время проведения референдума по изменениям в Конституцию страны.
ТАШКЕНТ, 12 июл– Sputnik
. В Москве состоялась встреча и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова и Председателя Центризбиркома (ЦИК) России Эллы Памфиловой, сообщает пресс-служба ЦИК России
.
В мероприятии приняли участие представители делегации из Узбекистана, а также секретарь Центризбиркома Наталья Бударина, член ЦИК России Павел Андреев и руководство Аппарата Комиссии.
В ходе переговоров Владимир Норов рассказал о подготовке к проведению референдума по изменениям в Конституцию Узбекистана, а также пригласил Памфилову возглавить делегацию международных наблюдателей от Комиссии.
"Я постараюсь посетить Узбекистан лично. В любом случае делегация ЦИК России на референдуме будет представительной. Хочу пожелать вам успехов в проведении референдума", - ответила глава ЦИК России.
В свою очередь Памфилова рассказала участникам встречи про опыт использования системы дистанционного электронного голосования в регионах и будущее применение электронного списка избирателей на муниципальных выборах в Москве 11 сентября.
Она отметила, что Центризбирком готов организовать для представителей Узбекистана обучающий семинар по применению современных технологий, в том числе цифровых сервисов, на выборах в России.