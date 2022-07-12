https://uz.sputniknews.ru/20220712/norov-vstretilsya-s-glavoy-tsentrizbirkoma-rossii---foto-26120110.html

Норов встретился с главой Центризбиркома России - фото

Норов встретился с главой Центризбиркома России - фото

В ходе встречи глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что постарается лично посетить Узбекистан во время проведения референдума по изменениям в Конституцию страны.

2022-07-12T16:22+0500

2022-07-12T16:22+0500

2022-07-12T16:34+0500

политика

владимир норов

мид узбекистана

россия

цик рф

элла памфилова

переговоры

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ТАШКЕНТ, 12 июл– Sputnik. В Москве состоялась встреча и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова и Председателя Центризбиркома (ЦИК) России Эллы Памфиловой, сообщает пресс-служба ЦИК России.В мероприятии приняли участие представители делегации из Узбекистана, а также секретарь Центризбиркома Наталья Бударина, член ЦИК России Павел Андреев и руководство Аппарата Комиссии.В ходе переговоров Владимир Норов рассказал о подготовке к проведению референдума по изменениям в Конституцию Узбекистана, а также пригласил Памфилову возглавить делегацию международных наблюдателей от Комиссии.В свою очередь Памфилова рассказала участникам встречи про опыт использования системы дистанционного электронного голосования в регионах и будущее применение электронного списка избирателей на муниципальных выборах в Москве 11 сентября.Она отметила, что Центризбирком готов организовать для представителей Узбекистана обучающий семинар по применению современных технологий, в том числе цифровых сервисов, на выборах в России.Читайте также: Норов: конституционная реформа – требование времениНоров: российская экономика — наш стратегический партнер и союзник

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владимир норов, мид узбекистана, россия, цик рф, элла памфилова, переговоры