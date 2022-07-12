https://uz.sputniknews.ru/20220712/pervuyu-ledi-ssha-raskritikovali-za-sravnenie-latinoamerikantsev-s-tako-26116934.html

Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с тако

Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с тако

Испаноговорящие журналисты осудили слова Джилл Байден о латиноамериканцах.

2022-07-12T20:42+0500

2022-07-12T20:42+0500

2022-07-12T20:42+0500

в мире

сша

джо байден

журналисты

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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Национальная ассоциация испаноговорящих журналистов (NAHJ) осудила первую леди США Джилл Байден после ее сравнения латиноамериканцев с тако. Об этом сообщает РИА Новости.В ходе выступления в городе Сан-Антонио Джилл Байден заявила, что латиноамериканцы такие же уникальные, как "тако на завтрак".По мнению ассоциации, подобное сравнение говорит о недостаточных знаниях первой леди о культуре.В журналистском сообществе подчеркнули, что наследие латиноамериканцев нельзя сводить к стереотипам и призвали Байден, а также ее команду спичрайтеров получше ознакомиться с особенностями латиноамериканских сообществ.Читайте также:

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сша, джо байден, журналисты