https://uz.sputniknews.ru/20220712/pervuyu-ledi-ssha-raskritikovali-za-sravnenie-latinoamerikantsev-s-tako-26116934.html
Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с тако
Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с тако
Испаноговорящие журналисты осудили слова Джилл Байден о латиноамериканцах.
2022-07-12T20:42+0500
2022-07-12T20:42+0500
2022-07-12T20:42+0500
в мире
сша
джо байден
журналисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/0c/15387401_0:122:2047:1273_1920x0_80_0_0_f37a90d1282e7ffe9ba21fbec766640f.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Национальная ассоциация испаноговорящих журналистов (NAHJ) осудила первую леди США Джилл Байден после ее сравнения латиноамериканцев с тако. Об этом сообщает РИА Новости.В ходе выступления в городе Сан-Антонио Джилл Байден заявила, что латиноамериканцы такие же уникальные, как "тако на завтрак".По мнению ассоциации, подобное сравнение говорит о недостаточных знаниях первой леди о культуре.В журналистском сообществе подчеркнули, что наследие латиноамериканцев нельзя сводить к стереотипам и призвали Байден, а также ее команду спичрайтеров получше ознакомиться с особенностями латиноамериканских сообществ.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/0c/15387401_0:87:2047:1622_1920x0_80_0_0_52fb4514d5fe56063fbba1fc54199c56.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, джо байден, журналисты
Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с тако
Испаноговорящие журналисты осудили слова Джилл Байден о латиноамериканцах.
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik.
Национальная ассоциация испаноговорящих журналистов (NAHJ) осудила первую леди США Джилл Байден после ее сравнения латиноамериканцев с тако. Об этом сообщает РИА Новости
.
В ходе выступления в городе Сан-Антонио Джилл Байден заявила, что латиноамериканцы такие же уникальные, как "тако на завтрак".
По мнению ассоциации, подобное сравнение говорит о недостаточных знаниях первой леди о культуре.
"Мы не тако", – говорится в заявлении организации, которое было опубликовано в Twitter.
В журналистском сообществе подчеркнули, что наследие латиноамериканцев нельзя сводить к стереотипам и призвали Байден, а также ее команду спичрайтеров получше ознакомиться с особенностями латиноамериканских сообществ.