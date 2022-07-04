https://uz.sputniknews.ru/20220704/bayden-zakonchil-press-konferentsiyu-posle-voprosa-o-tragedii-s-migrantami--25882940.html

Байден закончил пресс-конференцию после вопроса о трагедии с мигрантами

Байден закончил пресс-конференцию после вопроса о трагедии с мигрантами

В кузове фуры в Техасе нашли тела более 50 мигрантов.

2022-07-04T13:19+0500

2022-07-04T13:19+0500

2022-07-04T13:19+0500

в мире

происшествие

джо байден

мигранты

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Президент США Джо Байден закончил пресс-конференцию после вопроса о гибели 51 мигранта в Техасе. Об этом сообщает РИА Новости.Американский лидер проигнорировал неудобный вопрос и ушел с пресс-конференции.Напомним: в США на дороге в штате Техас нашли фуру с телами людей. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционера.Известно, что число погибших достигло 51, в больницах находятся еще 13 человек в тяжелом состоянии. Среди жертв трагедии по меньшей мере 27 человек — мексиканцы. В МИД латиноамериканской страны заявили, что генеральная прокуратура республики примет участие в расследовании.Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что эти прискорбные события, связанные с бедностью и отчаянием жителей Центральной Америки и Мексики, происходят из-за процветающей торговли людьми и отсутствия контроля на границе страны с США и внутри Штатов.Ранее губернатор американского штата Техас Грегг Эбботт обвинил президента США Джо Байдена и миграционную политику его администрации в этой трагедии.Читайте также:У берегов Австралии терпит бедствие грузовое судно с 21 человеком на бортуВ Канаде пять человек получили ранения

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происшествие, джо байден, мигранты