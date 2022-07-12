https://uz.sputniknews.ru/20220712/uzbekistanskie-dzyudoisty-uverenno-podnimayutsya-v-mirovom-reytinge-26114796.html
Узбекистанские дзюдоисты уверенно поднимаются в мировом рейтинге
Узбекистанские дзюдоисты уверенно поднимаются в мировом рейтинге
Всемирная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг сильнейших спортсменов.
2022-07-12T15:07+0500
2022-07-12T15:07+0500
2022-07-12T15:07+0500
спорт
узбекистан
дзюдо
рейтинг
спортсмен
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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. После завершения очередного турнира серии "Юольшого шлема" по дзюдо, который проходил в Будапеште, всемирная федерация дзюдо опубликовала рейтинг сильнеших спортсменов планеты в этом виде спорта. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Дзюдоист из Узбекистана Рахимжон Субхонов, завоевавший 700 очков на соревнованиях в Венгрии, поднялся на 152 строчки в мировом рейтинге. Сейчас он занимает 45 позицию.Шохрух Бахтиеров, завоевавший на соревнованиях бронзовую медаль, также улучшил свою позицию в мировой табели о рангах.По итогам рейтинга многие узбекистанские спортсмены занимают высокие позиции. Так, в категории до 66 кг Сардор Нуруллаев расположился на 12 месте, а Хикматиллох Тураев на 11 позиции в категории до 73 кг. Шарофиддин Болтабоев, в свою очередь, занимает пятое место в мировом рейтинге в весовой категории до 81 кг, а Давлат Бобонов является лидером в категории до 90 кг. Музаффарбек Турабоев занимает 24 позицию (до 100 кг), а среди спортсменов в весовой категории выше 100 кг узбекистанец Алишер Юсупов занял 14 место.Узбекистанка Диёра Келдиёрова все так же занимает шестую позицию среди лучших дзюдоисток мира в категории до 52 кг, а Гулноза Матнизяова - 18 строчку рейтинга до 70 кг.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, дзюдо, рейтинг, спортсмен
Узбекистанские дзюдоисты уверенно поднимаются в мировом рейтинге
Всемирная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг сильнейших спортсменов.
ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik.
После завершения очередного турнира серии "Юольшого шлема" по дзюдо, который проходил в Будапеште, всемирная федерация дзюдо опубликовала рейтинг сильнеших спортсменов планеты в этом виде спорта. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Дзюдоист из Узбекистана Рахимжон Субхонов, завоевавший 700 очков на соревнованиях в Венгрии, поднялся на 152 строчки в мировом рейтинге. Сейчас он занимает 45 позицию.
Шохрух Бахтиеров, завоевавший на соревнованиях бронзовую медаль, также улучшил свою позицию в мировой табели о рангах.
По итогам рейтинга многие узбекистанские спортсмены занимают высокие позиции. Так, в категории до 66 кг Сардор Нуруллаев расположился на 12 месте, а Хикматиллох Тураев на 11 позиции в категории до 73 кг.
Шарофиддин Болтабоев, в свою очередь, занимает пятое место в мировом рейтинге в весовой категории до 81 кг, а Давлат Бобонов является лидером в категории до 90 кг. Музаффарбек Турабоев занимает 24 позицию (до 100 кг), а среди спортсменов в весовой категории выше 100 кг узбекистанец Алишер Юсупов занял 14 место.
Узбекистанка Диёра Келдиёрова все так же занимает шестую позицию среди лучших дзюдоисток мира в категории до 52 кг, а Гулноза Матнизяова - 18 строчку рейтинга до 70 кг.