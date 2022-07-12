https://uz.sputniknews.ru/20220712/uzbekistanskie-dzyudoisty-uverenno-podnimayutsya-v-mirovom-reytinge-26114796.html

Узбекистанские дзюдоисты уверенно поднимаются в мировом рейтинге

Узбекистанские дзюдоисты уверенно поднимаются в мировом рейтинге

Всемирная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг сильнейших спортсменов.

2022-07-12T15:07+0500

2022-07-12T15:07+0500

2022-07-12T15:07+0500

спорт

узбекистан

дзюдо

рейтинг

спортсмен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0a/26067815_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dc80066c3c22ba6b434868d3ec59df27.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. После завершения очередного турнира серии "Юольшого шлема" по дзюдо, который проходил в Будапеште, всемирная федерация дзюдо опубликовала рейтинг сильнеших спортсменов планеты в этом виде спорта. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Дзюдоист из Узбекистана Рахимжон Субхонов, завоевавший 700 очков на соревнованиях в Венгрии, поднялся на 152 строчки в мировом рейтинге. Сейчас он занимает 45 позицию.Шохрух Бахтиеров, завоевавший на соревнованиях бронзовую медаль, также улучшил свою позицию в мировой табели о рангах.По итогам рейтинга многие узбекистанские спортсмены занимают высокие позиции. Так, в категории до 66 кг Сардор Нуруллаев расположился на 12 месте, а Хикматиллох Тураев на 11 позиции в категории до 73 кг. Шарофиддин Болтабоев, в свою очередь, занимает пятое место в мировом рейтинге в весовой категории до 81 кг, а Давлат Бобонов является лидером в категории до 90 кг. Музаффарбек Турабоев занимает 24 позицию (до 100 кг), а среди спортсменов в весовой категории выше 100 кг узбекистанец Алишер Юсупов занял 14 место.Узбекистанка Диёра Келдиёрова все так же занимает шестую позицию среди лучших дзюдоисток мира в категории до 52 кг, а Гулноза Матнизяова - 18 строчку рейтинга до 70 кг.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, дзюдо, рейтинг, спортсмен