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https://uz.sputniknews.ru/20220712/v-minzdrave-rasskazali-mojno-li-onkobolnym-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-26114186.html
В Минздраве рассказали, можно ли онкобольным вакцинироваться от COVID-19
В Минздраве рассказали, можно ли онкобольным вакцинироваться от COVID-19
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться от ковида
2022-07-12T19:13+0500
2022-07-12T19:13+0500
общество
коронавирус covid-19
вакцинация от covid-19 в узбекистане
онкология
врач
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Узбекистанский врач Эзобек Ризаев рассказал, могут ли люди с онкологическими заболеваниями вакцинироваться от COVID-19, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.По словам врача, заболевание коронавирусом очень тяжело проходит у онкобольных, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала людям с раковыми заболеваниями вакцинироваться. Однако стоит учесть тип лечения от онкологии, который проходит больной. Если человек проходит курс химиотерапии или лучевой терапии, то необходимо вакцинироваться перед этими процедурами, потому что они ослабляют иммунную систему. Если вакцинироваться после них, то выработка антител организмом будет низкая.Людям с онкологическими заболеваниями необходимо вакцинироваться, чтобы легко переболеть коронавирусной инфекцией, подвел итог Ризаев.Читайте также:COVID-19: за сутки в Узбекистане снова зарегистрировали более 90 заболевшихВОЗ созывает совещание из-за оспы обезьян
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коронавирус covid-19, вакцинация от covid-19 в узбекистане, онкология, врач, мнение эксперта

В Минздраве рассказали, можно ли онкобольным вакцинироваться от COVID-19

19:13 12.07.2022
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает прививку от коронавируса
Медицинский работник делает прививку от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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Онкобольные относятся к особо уязвимым группам населения. Специалист объяснил, можно ли им вакцинироваться и что при этом необходимо учесть.
ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Узбекистанский врач Эзобек Ризаев рассказал, могут ли люди с онкологическими заболеваниями вакцинироваться от COVID-19, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По словам врача, заболевание коронавирусом очень тяжело проходит у онкобольных, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала людям с раковыми заболеваниями вакцинироваться.
Однако стоит учесть тип лечения от онкологии, который проходит больной. Если человек проходит курс химиотерапии или лучевой терапии, то необходимо вакцинироваться перед этими процедурами, потому что они ослабляют иммунную систему. Если вакцинироваться после них, то выработка антител организмом будет низкая.
Людям с онкологическими заболеваниями необходимо вакцинироваться, чтобы легко переболеть коронавирусной инфекцией, подвел итог Ризаев.
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