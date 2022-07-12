https://uz.sputniknews.ru/20220712/v-tokio-proxodit-poxoronnaya-tseremoniya-eks-premera-yaponii-sindzo-abe-26104644.html

В Токио проходит похоронная церемония экс-премьера Японии Синдзо Абэ

В Токио проходит похоронная церемония экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Церемония проходит на территории буддистского храма Дзодзедзи.

2022-07-12T09:48+0500

2022-07-12T09:48+0500

2022-07-12T09:48+0500

в мире

япония

токио

синдзо абэ

премьер

церемония

буддизм

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ проходит в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио, сообщает РИА Новости. Синдзо Абэ скончался в пятницу после нападения во время предвыборного митинга.Накануне в храме Дзодзёдзи состоялась традиционная церемония прощания по буддистскому обряду, которая носит название "цуя", что означает "протекание ночи". На ней присутствовало почти 2,5 тыс. человек из окружения бывшего премьер-министра, в том числе посол России в Японии Михаил Галузин. Ранее в японских СМИ была информация, что экс-глава США Дональд Трамп может приехать на похороны, однако эта информация не была подтверждена.Главой дома на траурных мероприятиях является вдова Абэ - Акиэ. На похоронах, как и на церемонии прощания накануне, будет присутствовать ограниченный круг людей. На церемонии похорон монах или настоятель храма читает сутры и нарекает усопшего посмертным именем, которое будет сопровождать его в загробном мире. Родственники и друзья зажигают благовония и могут зачитать вслух "письма" для усопшего, а также вспомнить моменты, проведенные вместе, и поблагодарить его.После окончания церемонии, присутствующие кладут в гроб цветы, после чего его закрывают и отправляют на кремацию. Туда едут, как правило, члены семьи и самые близкие друзья. После кремации прах усопшего помещают в урну.Ранее стало известно, что прощание для всех желающих будет организовано позднее в столице Японии и в избирательном округе Абэ — на родине его предков в Симоносэки. Дата пока неизвестна.Однако на территории токийского храма с понедельника установили алтарь с фото Синдзо Абэ, куда приходят все желающие почтить память экс-премьера и возложить цветы.Читайте также:В Японии признали, что в обеспечении безопасности Абэ "были проблемы"Как Синдзо Абэ развивал отношения с Узбекистаном — фото

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япония, токио, синдзо абэ, премьер, церемония, буддизм