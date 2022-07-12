https://uz.sputniknews.ru/20220712/v-uzbekistane-otkryt-priem-dokumentov-na-vtoroe-vysshee-obrazovanie-26108186.html

В Узбекистане открыт прием документов на второе высшее образование

В Узбекистане открыт прием документов на второе высшее образование

Как подать документы на получение второго высшего образования - читайте в нашем материале.

2022-07-12T11:28+0500

2022-07-12T11:28+0500

2022-07-12T11:28+0500

общество

узбекистан

высшее образование

документы

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Узбекистане открыли прием документов на получение второго высшего и дополнительного образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования республики.Желающие получить второе или дополнительное образование могут подать заявления через электронную платформу ведомства. Для подачи заявки необходимо ввести свои паспортные данные, загрузить копию документа о высшем образовании, а также выбрать вуз и направление обучения.В ведомстве сообщают, что дипломы, полученные в зарубежных вузах после 1 января 1992 года, подлежат нострификации в установленном порядке.Обучение в средних и высших учебных заведениях можно получить на платно-контрактной основе. Заявки принимаются до 10 августа.Читайте также:В нефтегазовой сфере создадут образовательно-производственный кластерКто может перевестись в другой вуз – министр высшего образования

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узбекистан, высшее образование, документы