https://uz.sputniknews.ru/20220712/video-pri-udare-vsu-po-novoy-kaxovke-postradali-bolee-70-chelovek-sem-propali-26112789.html

Видео: при ударе ВСУ по Новой Каховке пострадали более 70 человек, семь пропали

Видео: при ударе ВСУ по Новой Каховке пострадали более 70 человек, семь пропали

Число жертв увеличится, заявил глава ВГА Леонтьев.

2022-07-12T13:31+0500

2022-07-12T13:31+0500

2022-07-12T13:31+0500

специальная военная операция россии в донбассе

удар

украина

вооруженные силы

жертвы

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Более 70 человек пострадали в результате удара ВСУ по Новой Каховке. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.Также известно, что семь человек пропало без вести, а число жертв увеличится, добавил глава ВГА.По заявлению Леонтьева, шесть детей извлекли из-под завалов на дачах Новой Каховки после украинского удара.Напомним: украинские военные нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и большое количество пострадавших.Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала. По последней информации, семеро погибли, около 40 человек пострадали.Читайте также:

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удар, украина, вооруженные силы, жертвы