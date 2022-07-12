https://uz.sputniknews.ru/20220712/video-pri-udare-vsu-po-novoy-kaxovke-postradali-bolee-70-chelovek-sem-propali-26112789.html
Видео: при ударе ВСУ по Новой Каховке пострадали более 70 человек, семь пропали
Видео: при ударе ВСУ по Новой Каховке пострадали более 70 человек, семь пропали
Число жертв увеличится, заявил глава ВГА Леонтьев.
2022-07-12T13:31+0500
2022-07-12T13:31+0500
2022-07-12T13:31+0500
специальная военная операция россии в донбассе
удар
украина
вооруженные силы
жертвы
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Более 70 человек пострадали в результате удара ВСУ по Новой Каховке. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.Также известно, что семь человек пропало без вести, а число жертв увеличится, добавил глава ВГА.По заявлению Леонтьева, шесть детей извлекли из-под завалов на дачах Новой Каховки после украинского удара.Напомним: украинские военные нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и большое количество пострадавших.Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала. По последней информации, семеро погибли, около 40 человек пострадали.Читайте также:
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удар, украина, вооруженные силы, жертвы
Видео: при ударе ВСУ по Новой Каховке пострадали более 70 человек, семь пропали
Число жертв увеличится, заявил глава ВГА Леонтьев.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Более 70 человек пострадали в результате удара ВСУ по Новой Каховке. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
"Разрушения крайне сильные, очень серьезно пострадала инфраструктура города - здания, сооружения. Ранены мирные жители, есть потери среди мирных жителей - погибшие люди. Пострадало более 70 человек - только те, которые обратились за медицинской помощью", — цитирует Леонтьева РИА Новости
.
Также известно, что семь человек пропало без вести, а число жертв увеличится, добавил глава ВГА.
"Мы знаем, что семь человек пропало без вести. Они, вернее всего, находятся под завалами. Пока мы не разберем их, не получим точную информацию. Я думаю, что число жертв увеличится, потому что масштабы разрушений просто грандиозные", — сообщил он.
По заявлению Леонтьева, шесть детей извлекли из-под завалов на дачах Новой Каховки после украинского удара.
"Извлекаем из-под завалов людей. Только что шесть детей было на дачах извлечено", — рассказал он.
Напомним: украинские военные нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и большое количество пострадавших.
Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала. По последней информации, семеро погибли, около 40 человек пострадали.