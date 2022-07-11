https://uz.sputniknews.ru/20220711/xaker-rahdit-ssha-snabjayut-kiev-sputnikovymi-snimkami-dlya-udarov-po-rossiyanam-26082854.html

Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по россиянам

Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по россиянам

В этом месяце украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями.

2022-07-11T12:15+0500

2022-07-11T12:15+0500

2022-07-11T12:15+0500

специальная военная операция россии в донбассе

хакер

сша

киев

спутник

удар

россияне

ракета

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Разведка США снабжает Украину данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, где затем мирные жители подвергаются ракетным и артиллерийским ударам. Об этом РИА Новости рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.Известно, что ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российским комплексом ПВО ракеты были уничтожены в воздухе. Однако в результате обломки одной из украинских ракет упали на жилой дом.По данным Следственного комитета России, три человека погибли, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.По утверждению собеседника агентства, чтобы "наносить такие удары, надо иметь точную информацию, местоположение целей, по которым они наносятся".Читайте также:

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хакер, сша, киев, спутник, удар, россияне, ракета