https://uz.sputniknews.ru/20220711/xaker-rahdit-ssha-snabjayut-kiev-sputnikovymi-snimkami-dlya-udarov-po-rossiyanam-26082854.html
Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по россиянам
Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по россиянам
В этом месяце украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями.
2022-07-11T12:15+0500
2022-07-11T12:15+0500
2022-07-11T12:15+0500
специальная военная операция россии в донбассе
хакер
сша
киев
спутник
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россияне
ракета
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Разведка США снабжает Украину данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, где затем мирные жители подвергаются ракетным и артиллерийским ударам. Об этом РИА Новости рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.Известно, что ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российским комплексом ПВО ракеты были уничтожены в воздухе. Однако в результате обломки одной из украинских ракет упали на жилой дом.По данным Следственного комитета России, три человека погибли, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.По утверждению собеседника агентства, чтобы "наносить такие удары, надо иметь точную информацию, местоположение целей, по которым они наносятся".Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
хакер, сша, киев, спутник, удар, россияне, ракета
Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по россиянам
В этом месяце украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik.
Разведка США снабжает Украину данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, где затем мирные жители подвергаются ракетным и артиллерийским ударам. Об этом РИА Новости
рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
Известно, что ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российским комплексом ПВО ракеты были уничтожены в воздухе. Однако в результате обломки одной из украинских ракет упали на жилой дом.
По данным Следственного комитета России, три человека погибли, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.
"Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим", - сообщил хакер.
По утверждению собеседника агентства, чтобы "наносить такие удары, надо иметь точную информацию, местоположение целей, по которым они наносятся".