https://uz.sputniknews.ru/20220713/covid-19-chislo-zarazivshixsya-v-uzbekistane-za-sutki-poshlo-na-spad-26135278.html

COVID-19: число заразившихся в Узбекистане за сутки пошло на спад

COVID-19: число заразившихся в Узбекистане за сутки пошло на спад

На сегодняшний день число выздоровевших от вирусного недуга в республике уже свыше 200 тыс. человек.

2022-07-13T11:25+0500

2022-07-13T11:25+0500

2022-07-13T11:25+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

статистика

министерство здравоохранения узбекистана

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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 обнаружили у 68 человек, что на восемь заболевших меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус подхватили 12 пациентов.В Самаркандской области – девять инфицированных, шесть заболевших в Кашкадарьинской области и по пять – в Ферганской и Наманганской областях.В Ташкентской, Хорезмской, Сурхандарьинской и Бухарской областях – по четыре человека.И замыкают список Каракалпакстан, Джизакская, Андижанская, Навоийская и Сырдарьинская области, где за сутки выявили по три случая.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 882 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.Читайте также: Поступок врача из Донецка стал примером для всего мира - видеоТоп-5 незаслуженно забытых, но очень полезных продуктов времен СССР

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узбекистан, коронавирус covid-19, статистика, министерство здравоохранения узбекистана