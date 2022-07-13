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COVID-19: число заразившихся в Узбекистане за сутки пошло на спад
COVID-19: число заразившихся в Узбекистане за сутки пошло на спад
На сегодняшний день число выздоровевших от вирусного недуга в республике уже свыше 200 тыс. человек.
2022-07-13T11:25+0500
2022-07-13T11:25+0500
2022-07-13T11:25+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
статистика
министерство здравоохранения узбекистана
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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 обнаружили у 68 человек, что на восемь заболевших меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус подхватили 12 пациентов.В Самаркандской области – девять инфицированных, шесть заболевших в Кашкадарьинской области и по пять – в Ферганской и Наманганской областях.В Ташкентской, Хорезмской, Сурхандарьинской и Бухарской областях – по четыре человека.И замыкают список Каракалпакстан, Джизакская, Андижанская, Навоийская и Сырдарьинская области, где за сутки выявили по три случая.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 882 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.Читайте также: Поступок врача из Донецка стал примером для всего мира - видеоТоп-5 незаслуженно забытых, но очень полезных продуктов времен СССР
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узбекистан, коронавирус covid-19, статистика, министерство здравоохранения узбекистана
COVID-19: число заразившихся в Узбекистане за сутки пошло на спад
На сегодняшний день число выздоровевших от вирусного недуга в республике уже свыше 200 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 обнаружили у 68 человек, что на восемь заболевших меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.
В Ташкенте вирус подхватили 12 пациентов.
В Самаркандской области – девять инфицированных, шесть заболевших в Кашкадарьинской области и по пять – в Ферганской и Наманганской областях.
В Ташкентской, Хорезмской, Сурхандарьинской и Бухарской областях – по четыре человека.
И замыкают список Каракалпакстан, Джизакская, Андижанская, Навоийская и Сырдарьинская области, где за сутки выявили по три случая.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 882 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.