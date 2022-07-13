https://uz.sputniknews.ru/20220713/fox-business-v-iyune-inflyatsiya-v-ssha-dostigla-maksimuma-za-poslednie-40-let-26166665.html

Fox Business: в июне инфляция в США достигла максимума за последние 40 лет

Fox Business: в июне инфляция в США достигла максимума за последние 40 лет

В июне индекс потребительских цен в Соединенных штатах превысил ожидания американских экономистов.

2022-07-13T21:20+0500

2022-07-13T21:20+0500

2022-07-13T21:20+0500

в мире

сша

инфляция

рост цен

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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. В июне инфляция в США обновила свой максимум за последние 40 лет и достигла 9,1% вопреки ожиданиям экономистов, которые предполагали, что индекс потребительских цен в июне вырастет до 8,8%. Об этом сообщает Fox Business.Известно, что инфляция достигла нового максимум и усугубила политический кризис для президента США Джо Байдена, так как цены на предметы первой необходимости остаются "болезненно высокими" для американцев, пишут в издании.В среду Минтруда США сообщило, что индекс потребительских цен - общий показатель цен на товары повседневного спроса, включая бензин, продукты и арендную плату, в июне вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год. Цены также выросли на 1,3% по сравнению с маем. Однако экономисты Refinitiv предсказывали 8,8% и 1% соответственно.Аналитики сообщают, что такой значительный рост цен позволяет предположить, что инфляция, возможно, еще не достигла своего пика - цены на энергоносители выросли на 7,5% по сравнению с маем и на 41,6% по сравнению с прошлым годом.Так, бензин в США в среднем стоит на 59,9% дороже, чем год назад. Индекс продовольственных цен также вырос на 1% в июне - для американцев подорожали хлопья, курица, молоко и овощи.Цены на жилье также увеличислись на 0,6%, в годовом исчислении рост составил 5,6%. Этот показатель стал самым высоким с февраля 1991 года. Стоимость аренды также выросла на 0,8%, что стало самым высоким увеличением за месяц с апреля 1986 года.На фоне резкой инфляции американский лидер Джо Байден обвинил в резком повышении цен "жадные корпорации, узкие места в цепочках поставок и другие вызванные пандемией сбои в экономике", а также спецоперацию России на Украине.В своем заявлении Байден признал, что инфляция "неприемлемо высока", и назвал ее решение своим "главным приоритетом". Однако он предположил, что данные "устарели", утверждая, что именно рекордно высокие цены на газ виноваты в "уродливых" показаниях индекса потребительских цен, и отметил, что цены на заправках страны с тех пор снизились.По утверждению издания, безудержная инфляция и быстрое снижение покупательной способности американцев стали серьезной политической проблемой для Байдена в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, на которых демократы, как ожидается, потеряют свое и без того незначительное большинство. Опросы показывают, что американцы считают инфляцию самой большой проблемой, с которой сталкивается страна, и что многие жители обвиняют президента в скачке цен.Читайте также:

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сша, инфляция, рост цен