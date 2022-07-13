https://uz.sputniknews.ru/20220713/jara-vozvraschaetsya---uzgidromet-26131245.html

Жара возвращается - Узгидромет

Жара возвращается - Узгидромет

Однако в некоторых областях и районах республики пройдут кратковременные дожди - подробности.

2022-07-13T07:48+0500

2022-07-13T07:48+0500

2022-07-13T07:48+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 35-37 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская область:Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра,в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусув, днем 35-40 градусов.Бухарская и Навоийская области:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27 градуcов, днем 35-40 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусов, днем 34-39 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27 градусов, днем 35-40 градусов.Наманганская, Андижанская и Ферганская области:Переменная облачность, без осадков, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов.Горные и предгорные районы:Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных предгорных и горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. А также усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 12-17 градусов, днем 23-28 градусов.Читайте также: Как пережить чиллю — рекомендации УзгидрометаКак защитить автомобиль во время жары

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прогноз погоды