Мучное может вызвать серьезные болезни – эксперт
© Pixabay/blandinejoannicБанановый хлеб
© Pixabay/blandinejoannic
Врач рассказал, какие мучные изделия могут спровоцировать рак. Подробности в нашем материале.
Некоторые виды выпечки могут повысить риск развития онкологии, считает специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко. Об этом сообщает Радио Sputnik.
При покупке выпечки следует обращать внимание на состав изделия. По словам эксперта, многие виды выпечки содержат вредные и некачественные жиры.
"Слоеное и песочное тесно содержит жиры, причем жиры некачественные. Чаще всего это спред, то есть смесь маргарина и сливочного масла, или один маргарин, в котором содержится максимальное количество вредных трансжиров. При этом термически обработанные масла деформируются на химическом уровне и становятся опасными для здоровья", – уточнил эксперт.
Также употребление выпечки с некачественными жирами может привести к ожирению, диабету, гипертонии, атеросклерозу, увеличению холестерина и отрыванию тромба.
Алименко советует выбирать мучное с самым простым составом, чтобы там не было ничего лишнего.
"Лучше выбирать выпечку с простым составом, из муки и воды, чтобы там не было лишнего масла. Это какие-то багеты, батоны, простые булочки, лаваши, простые блины, которые жарятся на минимальном количестве масла", – объяснил специалист.
Отказываться от любимых изделий необязательно. Самое главное – соблюдать меру, подвел итог эксперт.
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