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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Мучное может вызвать серьезные болезни – эксперт
Мучное может вызвать серьезные болезни – эксперт
Некоторые виды мучных изделий могут спровоцировать рак
2022-07-13T07:00+0500
2022-07-13T07:00+0500
это интересно
мнение эксперта
болезнь
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Некоторые виды выпечки могут повысить риск развития онкологии, считает специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко. Об этом сообщает Радио Sputnik.При покупке выпечки следует обращать внимание на состав изделия. По словам эксперта, многие виды выпечки содержат вредные и некачественные жиры.Также употребление выпечки с некачественными жирами может привести к ожирению, диабету, гипертонии, атеросклерозу, увеличению холестерина и отрыванию тромба.Алименко советует выбирать мучное с самым простым составом, чтобы там не было ничего лишнего.Отказываться от любимых изделий необязательно. Самое главное – соблюдать меру, подвел итог эксперт.Читайте также:Кому грозит тромбоз — врачКакой напиток поможет сохранить мозгу молодость
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мнение эксперта, болезнь

Мучное может вызвать серьезные болезни – эксперт

07:00 13.07.2022
© Pixabay/blandinejoannicБанановый хлеб
Банановый хлеб - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2022
© Pixabay/blandinejoannic
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Врач рассказал, какие мучные изделия могут спровоцировать рак. Подробности в нашем материале.
Некоторые виды выпечки могут повысить риск развития онкологии, считает специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко. Об этом сообщает Радио Sputnik.
При покупке выпечки следует обращать внимание на состав изделия. По словам эксперта, многие виды выпечки содержат вредные и некачественные жиры.
"Слоеное и песочное тесно содержит жиры, причем жиры некачественные. Чаще всего это спред, то есть смесь маргарина и сливочного масла, или один маргарин, в котором содержится максимальное количество вредных трансжиров. При этом термически обработанные масла деформируются на химическом уровне и становятся опасными для здоровья", – уточнил эксперт.
Также употребление выпечки с некачественными жирами может привести к ожирению, диабету, гипертонии, атеросклерозу, увеличению холестерина и отрыванию тромба.
Алименко советует выбирать мучное с самым простым составом, чтобы там не было ничего лишнего.
"Лучше выбирать выпечку с простым составом, из муки и воды, чтобы там не было лишнего масла. Это какие-то багеты, батоны, простые булочки, лаваши, простые блины, которые жарятся на минимальном количестве масла", – объяснил специалист.
Отказываться от любимых изделий необязательно. Самое главное – соблюдать меру, подвел итог эксперт.
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