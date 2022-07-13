https://uz.sputniknews.ru/20220713/muchnoe-mojet-vyzvat-sereznye-bolezni--ekspert--26128691.html

Мучное может вызвать серьезные болезни – эксперт

Мучное может вызвать серьезные болезни – эксперт

Некоторые виды мучных изделий могут спровоцировать рак

2022-07-13T07:00+0500

2022-07-13T07:00+0500

2022-07-13T07:00+0500

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мнение эксперта

болезнь

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Некоторые виды выпечки могут повысить риск развития онкологии, считает специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко. Об этом сообщает Радио Sputnik.При покупке выпечки следует обращать внимание на состав изделия. По словам эксперта, многие виды выпечки содержат вредные и некачественные жиры.Также употребление выпечки с некачественными жирами может привести к ожирению, диабету, гипертонии, атеросклерозу, увеличению холестерина и отрыванию тромба.Алименко советует выбирать мучное с самым простым составом, чтобы там не было ничего лишнего.Отказываться от любимых изделий необязательно. Самое главное – соблюдать меру, подвел итог эксперт.Читайте также:Кому грозит тромбоз — врачКакой напиток поможет сохранить мозгу молодость

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мнение эксперта, болезнь