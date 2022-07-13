https://uz.sputniknews.ru/20220713/muzey-zapovednik-sarmishsay-blagoustroyat--26159346.html

Музей-заповедник "Сармишсай" благоустроят

Музей-заповедник "Сармишсай" благоустроят

На территории музея создадут зоны отдыха и многое другое.

2022-07-13T20:58+0500

2022-07-13T20:58+0500

2022-07-13T20:58+0500

культура

музей

узбекистан

благоустройство

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В целях развития внутреннего и внешнего туризма Государственный музей-заповедник "Сармышсай" благоустроят, передает Министерство туризма и культурного наследия Республики Узбекистан.Чтобы создать комфортные условия для путешественников власти отремонтируют дороги, ведущие к музею-заповеднику, а также обустроят парковку для машин, зоны отдыха, пешеходные дорожки и зоны с Wi-Fi.Государственный музей-заповедник "Сармышсай" занимает площадь в 5000 га в ущелье Сармишсайских гор в Навоийской области.Заповедник считается объектом культурного наследия. На его территории находятся 10 000 наскальных рисунков и петроглифов, огромное количество археологических памятников, курганов, населенных пунктов, а также редкими видами животного и растительного миров.Читайте также:Школьники из Узбекистана поедут в "Артек"Хоким ознакомился с реставрацией комплекса Муйи Муборак

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музей, узбекистан, благоустройство