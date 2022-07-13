https://uz.sputniknews.ru/20220713/shkolniki-iz-uzbekistana-poedut-v-artek-26150585.html
Школьники из Узбекистана поедут в "Артек"
Школьники из Узбекистана поедут в "Артек"
В советское время в Артек мечтали попасть все школьники
2022-07-13T18:00+0500
2022-07-13T18:00+0500
2022-07-13T18:00+0500
общество
узбекистан
школьники
лагерь
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Завтра, 14 июля, лучшие узбекистанские участники конкурса "Большая перемена" отправятся в Крым. По программе "Здравствуй, Россия!" ребята проведут три недели в знаменитом лагере "Артек". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Каждый из участников прошел несколько этапов соревнований. Один из них – выполнение задания, в котором нужно было бросить вызов самому себе и предложить собственную оригинальную идею на темы: "Создавай будущее!", "Твори!", "Познавай Россию", "Меняй мир вокруг!", "Делай добро", "Расскажи о главном!" и другие."Большая перемена" - это самый масштабный конкурс для учеников и студентов в России. Однако принять в нем участие могут не только граждане РФ, но и иностранцы, говорящие на русском языке.Читайте также:Учеба в другой стране. Студенты из Ташкента поделились опытомДва узбекистанских вуза будут сотрудничать с МАДИ
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, школьники, лагерь
Школьники из Узбекистана поедут в "Артек"
В советское время Артек был самым знаменитым пионерским лагерем в СССР. В него мечтали попасть все школьники.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Завтра, 14 июля, лучшие узбекистанские участники конкурса "Большая перемена" отправятся в Крым. По программе "Здравствуй, Россия!" ребята проведут три недели в знаменитом лагере "Артек". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
"Победителями конкурса в этом году стали 12 старшеклассников из Ташкента и других регионов Узбекистана," - рассказали корреспонденту Sputnik в Русском доме в Ташкенте.
Каждый из участников прошел несколько этапов соревнований. Один из них – выполнение задания, в котором нужно было бросить вызов самому себе и предложить собственную оригинальную идею на темы: "Создавай будущее!", "Твори!", "Познавай Россию", "Меняй мир вокруг!", "Делай добро", "Расскажи о главном!" и другие.
"Большая перемена" - это самый масштабный конкурс для учеников и студентов в России. Однако принять в нем участие могут не только граждане РФ, но и иностранцы, говорящие на русском языке.