https://uz.sputniknews.ru/20220713/shkolniki-iz-uzbekistana-poedut-v-artek-26150585.html

Школьники из Узбекистана поедут в "Артек"

Школьники из Узбекистана поедут в "Артек"

В советское время в Артек мечтали попасть все школьники

2022-07-13T18:00+0500

2022-07-13T18:00+0500

2022-07-13T18:00+0500

общество

узбекистан

школьники

лагерь

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Завтра, 14 июля, лучшие узбекистанские участники конкурса "Большая перемена" отправятся в Крым. По программе "Здравствуй, Россия!" ребята проведут три недели в знаменитом лагере "Артек". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Каждый из участников прошел несколько этапов соревнований. Один из них – выполнение задания, в котором нужно было бросить вызов самому себе и предложить собственную оригинальную идею на темы: "Создавай будущее!", "Твори!", "Познавай Россию", "Меняй мир вокруг!", "Делай добро", "Расскажи о главном!" и другие."Большая перемена" - это самый масштабный конкурс для учеников и студентов в России. Однако принять в нем участие могут не только граждане РФ, но и иностранцы, говорящие на русском языке.Читайте также:Учеба в другой стране. Студенты из Ташкента поделились опытомДва узбекистанских вуза будут сотрудничать с МАДИ

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, школьники, лагерь