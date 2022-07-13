https://uz.sputniknews.ru/20220713/posol-kndr-v-rossii-vruchil-dokument-o-priznanii-dnr-predstavitelyu-donetska-26159453.html
Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка
Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка
Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что КНДР признала Донецкую Народную Республику.
2022-07-13T19:03+0500
2022-07-13T19:03+0500
2022-07-13T19:03+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручил документ о признании Донецкой Народной Республики представителю ДНР в России Ольге Макеевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что КНДР признала независимость ДНР и назвал это событие "еще одной победой" дипломатии республики.По его заявлению, признание ДНР станет основой для дальнейшего развития отношений, в том числе в экономической сфере, а партнерство, в свою очередь, расширит географию торговли для предприятий.Также глава республики выразил надежду на активное и плодотворное сотрудничество с КНДР.Ранее о своем решение признать независимость ДНР и ЛНР сообщила Сирия.Читайте также6
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посол, кндр, россия, днр
Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка
Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что КНДР признала Донецкую Народную Республику.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручил документ о признании Донецкой Народной Республики представителю ДНР в России Ольге Макеевой. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на представительство ДНР.
"Посол КНДР Син Хон Чхоль вручил послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства Корейской Народно-Демократической Республики признать независимость Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ДНР.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что КНДР признала независимость ДНР и назвал это событие "еще одной победой" дипломатии республики.
"Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии", — написал он в Telegram-канале.
По его заявлению, признание ДНР станет основой для дальнейшего развития отношений, в том числе в экономической сфере, а партнерство, в свою очередь, расширит географию торговли для предприятий.
"Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса", — отметил Пушилин.
Также глава республики выразил надежду на активное и плодотворное сотрудничество с КНДР.
Ранее о своем решение признать независимость ДНР и ЛНР сообщила Сирия.