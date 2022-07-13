https://uz.sputniknews.ru/20220713/ucheba-v-drugoy-strane-studenty-iz-tashkenta-podelilis-opytom-26144813.html

Учеба в другой стране. Студенты из Ташкента поделились опытом

Учеба в другой стране. Студенты из Ташкента поделились опытом

Узбекистанцы рассказали о возможностях, практике и своем опыте учебы в ДГТУ.

2022-07-13T14:58+0500

2022-07-13T14:58+0500

2022-07-13T14:58+0500

вуз

общество

учеба

студенты

ташкент

россия

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Обучение в другой стране для абитуриента – это часто шаг в неизвестность: в новую культуру, окружение и менталитет. Студенты ДГТУ из Узбекистана поделились своим опытом и рассказали, что вдохновило их на обучение в России, как сложились их отношения с преподавателями и жизнь в университете.Адаптация и поддержкаСаид приехал из Ташкента, чтобы поступать на юридический факультет по рекомендациям знакомых и родственников: в университете обучается более 100 его земляков. По словам студента, благодаря им и дружественной обстановке переезд в другую страну не стал для него травматичным опытом, адаптация прошла быстро.В ДГТУ сформирована мультикультурная среда. Сегодня в Донском государственном техническом университете более 45 000 студентов. Среди них около 3 тысяч из 82 зарубежных стран. Для адаптации иностранных студентов к учебе на международном факультете проводят дни национальных культур, фестиваль толерантности и многие другие мероприятия. Кроме того, все поступившие проходят через двухнедельную программу "Дни навигации первокурсника".После этого студенты погружаются в учебный процесс и вливаются в насыщенную жизнь университета. Юсуф Хушалиев приехал из Ташкента изучать психологию. В этом году он уже получает диплом.По его словам, у студентов много практических занятий не только на последнем курсе, но и на протяжении всей учебы. Преподаватели университета поддерживают обучающихся в стремлении получить опыт и помогают подобрать место для стажировки.Образовательные возможностиПомимо учебы, культурных мероприятий и стажировок, студенты участвуют в программах академической мобильности и могут обучаться в других странах, начиная со второго курса."У вуза налажены партнерские отношения со 114 организациями из 44 стран мира – главным образом это университеты, научные и исследовательские лаборатории. Мы продолжаем работу в сфере развития международного партнерства и активизируем сотрудничество с университетами Узбекистана, Казахстана, Китая, Индии, Киргизии, Малайзии и Индонезии. Сейчас мы обсуждаем реализацию программ двойного диплома, обмена студентами и преподавателями, создание совместных научных лабораторий, единых научных платформ, где ученые обмениваются мнениями, высказывают идеи", – отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.В структуру университета входит 24 факультета инженерно-технической, естественнонаучной и гуманитарной направленности.По ее словам, ДГТУ сотрудничает с большим количеством российских и зарубежных организаций, что способствует трудоустройству выпускников. В Узбекистане развито сельское хозяйство и животноводство: агропромышленный комплекс занимает важное место в экономике страны. Один из образовательных и научных фокусов ДГТУ – модернизация сельского хозяйства. По прогнозам специалистов вуза, выпускники этого профиля будут востребованы на рынке труда.Жизнь в университетеСегодня университет ведет строительство нового современного кампуса мирового уровня. В 2020 году в студенческом городке уже открылось новое 23-этажное общежитие квартирного типа с 8-этажным социальным блоком. В трехместных квартирах-студиях проживают 949 человек. В 2021 году вуз приступил к строительству двух 25-этажных комплексов. Объекты планируется возвести к 2024 году.На территории кампуса также работает бассейн, спортивные секции, несколько библиотек и читальный зал, оборудованный компьютерами, научно-производственный комплекс "Наука" и студенческая поликлиника. Отдохнуть и поправить здоровье можно в спортивно-оздоровительном комплексе вуза в поселке Дивноморское на черноморском побережье.По ее словам, в соответствии с законодательством РФ, иностранные граждане, обучающиеся в ДГТУ, могут работать в свободное от учебы время.Организационные моментыВ этом году для абитуриентов ДГТУ выделено свыше 5 500 бюджетных мест на различные направления подготовки по бакалавриату, специалитету, магистратуре и среднему профессиональному образованию.По его словам, подать документы в ДГТУ возможно тремя способами: дистанционно через личный кабинет, по почте или лично в приемной комиссии университета. В вузе отметили, что в 2022-м году зачисление будет происходить только при наличии оригинала документа об образовании.Читайте также:Два узбекистанских вуза будут сотрудничать с МАДИ

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вуз, учеба, студенты, ташкент, россия