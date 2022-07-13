Учеба в другой стране. Студенты из Ташкента поделились опытом
© ДГТУГлавное здание ДГТУ
© ДГТУ
Узбекистанцы рассказали о возможностях, практике и своем опыте учебы в ДГТУ.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Обучение в другой стране для абитуриента – это часто шаг в неизвестность: в новую культуру, окружение и менталитет. Студенты ДГТУ из Узбекистана поделились своим опытом и рассказали, что вдохновило их на обучение в России, как сложились их отношения с преподавателями и жизнь в университете.
© ДГТУГлавное здание ДГТУ
Главное здание ДГТУ
© ДГТУ
Адаптация и поддержка
Саид приехал из Ташкента, чтобы поступать на юридический факультет по рекомендациям знакомых и родственников: в университете обучается более 100 его земляков. По словам студента, благодаря им и дружественной обстановке переезд в другую страну не стал для него травматичным опытом, адаптация прошла быстро.
"Я учусь на подготовительном курсе международного факультета ДГТУ и изучаю русский язык. В октябре впервые приехал в Россию из Узбекистана, мне очень понравилась местная культура. В дальнейшем я планирую поступать на юридический факультет. Здесь очень много моих земляков, знакомых и когда-то даже учился мой брат. Именно он вдохновил меня на выбор специальности. Сейчас он работает юристом в Ташкенте", – рассказал Саид Сотволдихужаев.
В ДГТУ сформирована мультикультурная среда. Сегодня в Донском государственном техническом университете более 45 000 студентов. Среди них около 3 тысяч из 82 зарубежных стран. Для адаптации иностранных студентов к учебе на международном факультете проводят дни национальных культур, фестиваль толерантности и многие другие мероприятия. Кроме того, все поступившие проходят через двухнедельную программу "Дни навигации первокурсника".
"В это время первокурсники знакомятся с кампусом ДГТУ, подразделениями, факультетами, лабораториями, научными центрами вуза, работой его студенческих сообществ, встречаются с деканами. Со второй недели студенты погружаются в интенсивную проектную деятельность, которая помогает им уточнить их образовательный запрос и наметить индивидуальную траекторию освоения образовательных программ", – отметила начальник Управления развития международного партнерства Алина Виницкая.
После этого студенты погружаются в учебный процесс и вливаются в насыщенную жизнь университета. Юсуф Хушалиев приехал из Ташкента изучать психологию. В этом году он уже получает диплом.
"Я приехал четыре года назад, чтобы учиться на факультете психологии, педагогики и дефектологии. Поступать было очень удобно: документы приняли быстро, в приемной комиссии все объяснили, я написал экзамены и поступил. Уже совсем скоро получу диплом бакалавра. Сейчас думаю про магистратуру, возможно буду продолжать обучение", – рассказал Юсуф.
По его словам, у студентов много практических занятий не только на последнем курсе, но и на протяжении всей учебы. Преподаватели университета поддерживают обучающихся в стремлении получить опыт и помогают подобрать место для стажировки.
"Моя практика проходила в школе. Сначала я наблюдал за уроками учителей, изучал структуру занятий и подход к преподаванию. После этого уже проводил уроки самостоятельно. Преподаватели помогли найти подходящее место и подготовиться к практике", – отметил Юсуф.
Образовательные возможности
Помимо учебы, культурных мероприятий и стажировок, студенты участвуют в программах академической мобильности и могут обучаться в других странах, начиная со второго курса.
"У вуза налажены партнерские отношения со 114 организациями из 44 стран мира – главным образом это университеты, научные и исследовательские лаборатории. Мы продолжаем работу в сфере развития международного партнерства и активизируем сотрудничество с университетами Узбекистана, Казахстана, Китая, Индии, Киргизии, Малайзии и Индонезии. Сейчас мы обсуждаем реализацию программ двойного диплома, обмена студентами и преподавателями, создание совместных научных лабораторий, единых научных платформ, где ученые обмениваются мнениями, высказывают идеи", – отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
© ДГТУРектор ДГТУ Бесарион Месхи
Ректор ДГТУ Бесарион Месхи
© ДГТУ
В структуру университета входит 24 факультета инженерно-технической, естественнонаучной и гуманитарной направленности.
"Одна из особенностей вуза – это корпоративные кафедры. Студенты решают технологические задачи действующих региональных предприятий, специалисты которых вносят свой вклад в образовательный процесс. Они закладывают в программу те знания и компетенции, которыми должен обладать выпускник, чтобы устроиться к ним на работу. В ходе обучения студенты таких кафедр проходят практику на предприятиях", – объяснила Алина Виницкая.
По ее словам, ДГТУ сотрудничает с большим количеством российских и зарубежных организаций, что способствует трудоустройству выпускников. В Узбекистане развито сельское хозяйство и животноводство: агропромышленный комплекс занимает важное место в экономике страны. Один из образовательных и научных фокусов ДГТУ – модернизация сельского хозяйства. По прогнозам специалистов вуза, выпускники этого профиля будут востребованы на рынке труда.
Жизнь в университете
Сегодня университет ведет строительство нового современного кампуса мирового уровня. В 2020 году в студенческом городке уже открылось новое 23-этажное общежитие квартирного типа с 8-этажным социальным блоком. В трехместных квартирах-студиях проживают 949 человек. В 2021 году вуз приступил к строительству двух 25-этажных комплексов. Объекты планируется возвести к 2024 году.
© ДГТУОбщежитие ДГТУ №10
Общежитие ДГТУ №10
© ДГТУ
"Всем иностранным гражданам предоставляется место в общежитии", – подчеркнул ответственный секретарь приемной комиссии ДГТУ Степан Буряков.
© ДГТУОбщежитие ДГТУ №10
Общежитие ДГТУ №10
© ДГТУ
На территории кампуса также работает бассейн, спортивные секции, несколько библиотек и читальный зал, оборудованный компьютерами, научно-производственный комплекс "Наука" и студенческая поликлиника. Отдохнуть и поправить здоровье можно в спортивно-оздоровительном комплексе вуза в поселке Дивноморское на черноморском побережье.
"Кроме того, для членов профсоюзной организации обучающихся ДГТУ вуз организует поездки в города России по доступным ценам и поддерживает спортсменов на выездных соревнованиях", – рассказала Алина Виницкая.
По ее словам, в соответствии с законодательством РФ, иностранные граждане, обучающиеся в ДГТУ, могут работать в свободное от учебы время.
Организационные моменты
В этом году для абитуриентов ДГТУ выделено свыше 5 500 бюджетных мест на различные направления подготовки по бакалавриату, специалитету, магистратуре и среднему профессиональному образованию.
"Участвовать в конкурсе на бюджетное место абитуриенты из Узбекистана могут на общих основаниях с российскими абитуриентами. Кроме того, будущие студенты могут выбрать и поступить на любое интересное им направление на платной основе", – рассказал Степан Буряков.
По его словам, подать документы в ДГТУ возможно тремя способами: дистанционно через личный кабинет, по почте или лично в приемной комиссии университета. В вузе отметили, что в 2022-м году зачисление будет происходить только при наличии оригинала документа об образовании.
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