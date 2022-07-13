https://uz.sputniknews.ru/20220713/uzbekistan-i-iran-podelilis-opytom-v-sozdanii-zakonov-26141469.html

Узбекистан и Иран поделились опытом в создании законов

Узбекистан и Иран поделились опытом в создании законов

Депутаты иранского парламента приехали с рабочим визитом.

2022-07-13T14:16+0500

2022-07-13T14:16+0500

2022-07-13T14:16+0500

политика

узбекистан

иран

обмен опытом

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Делегация во главе с Председателем Исламского Совета Ирана Мохаммадом Бакиром Калибофом встретилась со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддинжоном Исмаиловым в рамках официального визита.В ходе встречи стороны положительно оценили развитие отношений двух стран. К тому же они рассмотрели вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.Кроме того, представители двух стран обсудили вопросы расширения межпарламентского сотрудничества, а также обмена опытом в создании и регулировании законов.Ранее стало известно, что иранская делегация посетит ирано-узбекский научно-технический форум, который пройдет 19 июля в Ташкенте. В рамках форума стороны рассмотрят проблемы, возникающие при экспорте и импорте товаров, а также вопросы по упрощению финансовых расчетов между двумя странами.Читайте также:Как прошла выставка Ирана в Ташкенте — видеоМирзиёев принял делегацию Ирана

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узбекистан, иран, обмен опытом