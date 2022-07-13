https://uz.sputniknews.ru/20220713/uzbekistan-i-iran-podelilis-opytom-v-sozdanii-zakonov-26141469.html
Узбекистан и Иран поделились опытом в создании законов
Узбекистан и Иран поделились опытом в создании законов
Депутаты иранского парламента приехали с рабочим визитом.
2022-07-13T14:16+0500
2022-07-13T14:16+0500
2022-07-13T14:16+0500
политика
узбекистан
иран
обмен опытом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0c/24500678_0:71:1344:827_1920x0_80_0_0_ba73a434662519be3eb12d2bba2cb201.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Делегация во главе с Председателем Исламского Совета Ирана Мохаммадом Бакиром Калибофом встретилась со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддинжоном Исмаиловым в рамках официального визита.В ходе встречи стороны положительно оценили развитие отношений двух стран. К тому же они рассмотрели вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.Кроме того, представители двух стран обсудили вопросы расширения межпарламентского сотрудничества, а также обмена опытом в создании и регулировании законов.Ранее стало известно, что иранская делегация посетит ирано-узбекский научно-технический форум, который пройдет 19 июля в Ташкенте. В рамках форума стороны рассмотрят проблемы, возникающие при экспорте и импорте товаров, а также вопросы по упрощению финансовых расчетов между двумя странами.Читайте также:Как прошла выставка Ирана в Ташкенте — видеоМирзиёев принял делегацию Ирана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0c/24500678_74:0:1270:897_1920x0_80_0_0_6f4fe196369823ae016f712c53bcb320.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, иран, обмен опытом
Узбекистан и Иран поделились опытом в создании законов
Депутаты иранского парламента приехали в республику с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Делегация во главе с Председателем Исламского Совета Ирана Мохаммадом Бакиром Калибофом встретилась со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддинжоном Исмаиловым в рамках официального визита.
В ходе встречи стороны положительно оценили развитие отношений двух стран. К тому же они рассмотрели вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, представители двух стран обсудили вопросы расширения межпарламентского сотрудничества, а также обмена опытом в создании и регулировании законов.
Ранее стало известно, что иранская делегация посетит
ирано-узбекский научно-технический форум, который пройдет 19 июля в Ташкенте.
В рамках форума стороны рассмотрят проблемы, возникающие при экспорте и импорте товаров, а также вопросы по упрощению финансовых расчетов между двумя странами.