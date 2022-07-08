https://uz.sputniknews.ru/20220708/v-tashkente-sostoitsya-irano-uzbekskiy-forum--podrobnosti--26031011.html

В Ташкенте состоится ирано-узбекский форум – подробности

В Ташкенте состоится ирано-узбекский форум – подробности

Делегация из Ирана посетит форум по официальному приглашению

2022-07-08T17:36+0500

2022-07-08T17:36+0500

2022-07-08T17:36+0500

экономика

ташкент

узбекистан

иран

форум

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Ташкенте 19 июля пройдет ирано-узбекский научно-технический форум, передает пресс-служба советника по информационной политике Министра инновационного развития Республики Узбекистан Назокат Абдуқундузовой.В рамках форума планируются встречи в формате "B2B" между предпринимателями и бизнесменами двух стран. На мероприятие приглашают все организации и коммерческие компании Узбекистана и Ирана.В задачи форума входит укрепление двусторонних отношения в торгово-технологической сфере, обмен технологическими знаниями, создание совместных предприятий, привлечение инвестиций и производство необходимой продукции.Кроме того, стороны рассмотрят проблемы, возникающие при экспорте и импорте товаров, а также вопросы по упрощению финансовых расчетов между двумя странами.Ранее в Ташкенте проходила выставка "Производство и промышленные достижения Ирана". На мероприятии иранские компании представили свою продукцию.Напомним: В марте этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Ирана во главе с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Тогда президент отметил динамичное развитие сотрудничества между двумя странами.До этого, в декабре прошлого года, появилась информация, что власти двух стран надеются подписать соглашение и "дорожную карту" по сотрудничеству в инвестициях, а также в сферах строительства, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и фармацевтики.Читайте также:Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию в КаракалпакстанеВ Иране обнаружены надписи Мирзо Улугбека и Алишера Навои – фото

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