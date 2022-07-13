https://uz.sputniknews.ru/20220713/uzbekistan-i-rossiya-budut-sotrudnichat-v-yadernoy-sfere--26166794.html

Узбекистан и Россия будут сотрудничать в ядерной сфере

Узбекистан и Россия будут сотрудничать в ядерной сфере

Сотрудничество поможет подготовить кадры для атомной сферы.

2022-07-13T19:53+0500

2022-07-13T19:53+0500

2022-07-13T19:54+0500

политика

узбекистан

россия

атомная энергетика

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Сегодня Техническая академия Росатома и Агентство "Узатом" подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере ядерной энергетики, передает Агентство по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узатом). Об этом сообщает Sputnik.Двустороннее сотрудничество будет направлено на развитие ядерной сферы Узбекистана. Также в рамках соглашения будут подготовлены обучающие программы для узбекистанких преподавателей, организации технических туров на атомные предприятия в России, а также стажировки для молодых специалистов.Сотрудничество с Технической академией Росатома поможет Узбекистану подготовить кадры для реализации атомной программы страны.Читайте также: В России растет интерес к узбекистанским платьямШкольники из Узбекистана поедут в "Артек"

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узбекистан, россия, атомная энергетика, сотрудничество