https://uz.sputniknews.ru/20220713/uzbekistan-i-rossiya-budut-sotrudnichat-v-yadernoy-sfere--26166794.html
Узбекистан и Россия будут сотрудничать в ядерной сфере
Узбекистан и Россия будут сотрудничать в ядерной сфере
Сотрудничество поможет подготовить кадры для атомной сферы.
2022-07-13T19:53+0500
2022-07-13T19:53+0500
2022-07-13T19:54+0500
политика
узбекистан
россия
атомная энергетика
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Сегодня Техническая академия Росатома и Агентство "Узатом" подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере ядерной энергетики, передает Агентство по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узатом). Об этом сообщает Sputnik.Двустороннее сотрудничество будет направлено на развитие ядерной сферы Узбекистана. Также в рамках соглашения будут подготовлены обучающие программы для узбекистанких преподавателей, организации технических туров на атомные предприятия в России, а также стажировки для молодых специалистов.Сотрудничество с Технической академией Росатома поможет Узбекистану подготовить кадры для реализации атомной программы страны.Читайте также: В России растет интерес к узбекистанским платьямШкольники из Узбекистана поедут в "Артек"
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узбекистан, россия, атомная энергетика, сотрудничество
Узбекистан и Россия будут сотрудничать в ядерной сфере
19:53 13.07.2022 (обновлено: 19:54 13.07.2022)
Сотрудничество с Россией поможет республике подготовить профессиональные кадры для атомной сферы.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Сегодня Техническая академия Росатома и Агентство "Узатом" подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере ядерной энергетики, передает Агентство по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узатом).
Об этом сообщает Sputnik.
Двустороннее сотрудничество будет направлено на развитие ядерной сферы Узбекистана. Также в рамках соглашения будут подготовлены обучающие программы для узбекистанких преподавателей, организации технических туров на атомные предприятия в России, а также стажировки для молодых специалистов.
Сотрудничество с Технической академией Росатома поможет Узбекистану подготовить кадры для реализации атомной программы страны.